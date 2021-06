Lino Nava, guitariste de La Lupita est victorieux du cancer et le célèbre en réseaux – El Sol de México

“I’m Cancer Free!”, Lino Nava, guitariste du groupe La Lupita a partagé les mots les plus importants de sa vie sur les réseaux sociaux, ainsi, sans plus tarder, il a célébré la vie après avoir traversé cette maladie pendant deux ans et demi .

Sur son compte Twitter, le guitariste a déclaré qu’après des chirurgies, des mois de chimiothérapie, de radiothérapie et plus encore, il n’avait plus de cancer. “Merci à toutes les personnes incroyables et aimantes qui étaient avec moi, amour total ! Vive la vie !”, a-t-il fait remarquer.

Bonjour, Hier soir, ils m’ont donné des nouvelles incroyables. Après deux ans et demi, cinq chirurgies, des mois de chimiothérapie, de radiothérapie et plus, je suis sans cancer !, yeahhhh !. Merci à toutes les personnes incroyables et aimantes qui m’ont soutenu, un amour total ! Vive la vie!. pic.twitter.com/neMznf46YC – Lino Nava (@LinoNava) 11 juin 2021

L’artiste a partagé son message accompagné d’une photographie où il porte une chemise avec la légende “Fuck Cancer” (“Fuck cancer”) et avec quelques kilos en moins en raison de l’agressivité du traitement.

Nava souffrait d’un cancer du cerveau qui affectait son visage. En octobre dernier, il a été touché émotionnellement lorsqu’il a publié un triste message sur ses réseaux où il espérait que la vie lui donnerait “une chance” de retrouver sa famille et sa guitare.

Le guitariste est à l’origine des riffs sur des tubes comme Supersónico, Paquita Disco et le revirement de Gavilán ou Paloma. La Lupita a connu un boom et une effervescence dans les années 1990 et au début des années 2000.

