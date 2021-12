L’inoubliable semaine de Noël

Sentez-vous l’esprit de Noël en vous? J’espere. C’est un sentiment unique, difficile à décrire avec des mots ; au moins je me sens comme ça.

La combinaison de la nostalgie, du souvenir de cette enfance heureuse que mes parents nous ont donnée. Monsieur JoséAvec ma mère bien-aimée, il a mis beaucoup d’emphase et de sacrifices pour rendre Noël spécial.

Nous avons toujours eu un dîner intime, des cadeaux sur l’arbre et du temps passé en famille. L’histoire de Le père Noël a été racontée par mon père, année après année, dimensionnant la grandeur de cette pièce Homme sage qui sont restés sur la route pour venir en aide aux plus démunis et nous faire rêver à la magie de Noël.

Quand nous étions plus âgés, nous avons appris pourquoi Noël était si important pour Monsieur José. Durant son enfance, la famille a traversé des moments difficiles, la maladie de sa mère, ma grand-mère Wasila, les a laissés dans une situation financière

très compliqué.

Il était une fois, quand mon père était enfant, il regardait un buffet pendant des heures en rêvant que Le père Noël réaliser son rêve de posséder un de ces jouets. C’est ainsi que son inspiration pour aller de l’avant et être un homme d’affaires prospère, en plus, pour offrir à ses enfants et petits-enfants, le meilleur Noël possible.

Je l’ai déjà dit à une occasion dans cet espace, mais je considère qu’il convient de le répéter, puisque c’est ce qui a marqué le Sulaiman Saldivar toujours essayer d’être de bonnes personnes. Chaque nuit de Noël, il se passait quelque chose de merveilleux. A la fin du dîner et, avant d’ouvrir les cadeaux, ma mère préparait une bonne assiette de plats à emporter, et ainsi nous voyions les gens sortir de la maison. Monsieur José, en route vers notre usine de contrôles graphiques. Il emporta son dîner sur la table de chevet. Quel enseignement profond ! Chaque fois que j’y pense, j’ai de nouveaux sentiments.

Noël me rappelle aussi nos racines en tant que famille. Chaque 25 décembre nous partons en voyage, pour passer des journées magiques avec notre grand-père Don Elias et la famille paternelle, à Ciudad Valles, San Luis Potosí. Mon père était un voyageur infatigable, nous avions rarement des vacances en famille, mais sans manquer la dernière semaine de décembre, c’était pour être ensemble. Quels beaux souvenirs ! Quand les téléphones portables n’existaient pas, ni internet ni les réseaux sociaux ; tout était naturel, jeux d’enfants, rencontres, restauration et balades. Proximité, réflexion et amour.

Je vous souhaite sincèrement que cette semaine vous puissiez mettre un terme à la routine, baisser la garde et ouvrir les bras et le cœur. Mettez votre téléphone portable de côté, même pour les erreurs, et voyez, ressentez et appréciez vraiment ceux qui sont là avec vous. Je suis le premier coupable, je ne quitte pas l’appareil, je sais, mais je vais essayer.

La boxe est un sport formidable qui demande du dévouement, des efforts, des sacrifices et bien d’autres choses dont nous avons tous besoin au quotidien. Soyons tous des boxeurs dans la vie et sortons les mains en l’air.

DERNIER DE L’ANNEE

Vendredi, le dernier combat de championnat du monde de notre corps a eu lieu. russe Artur Beterbiev a fait sa sixième défense du titre des mi-lourds contre le challenger obligatoire, l’Américain Marcus Browne, à Montréal, Canada. Le combat était très bon, dramatique et sanglant.

Browne a dominé les premiers tours, bougeant et se connectant, esquivant les poings du champion. Dans le quatrième épisode, il y a eu un coup de tête accidentel, qui a causé des coupures dans les deux, prenant le pire pour le Russe, car une coupure a été ouverte sur son front, ce qui a provoqué un saignement scandaleux. C’était un combat très important; les ceintures WBC et IBF étaient en jeu, et le drame de la coupe mettait en danger la continuité du combat.

S’il s’arrêtait, cela se terminerait par un nul technique, ce qui compliquerait l’administration de la division en 2022. L’arbitre Mike griffon appelé le médecin pour inspecter Beterbiev. Le médecin a autorisé « une tournée de plus » et l’activité a repris. Le combat s’est terminé par un KO efficace au neuvième round ; le champion a maintenu son record d’invincibilité (17-0).

Il faut mettre l’accent sur la performance de l’arbitre Griffon. Son expérience a permis au combat de se terminer naturellement ; ils sont crucifiés lorsqu’ils commettent une erreur ou une controverse, mais ils sont rarement reconnus lorsqu’ils font une bonne performance, et maintenant ils le méritent.

C’est ainsi que nous terminons cette 2021 ; Il est temps de réfléchir et de recharger les batteries pour que 2022 soit une grande année pour tous. Je vous souhaite le meilleur, que Dieu vous bénisse.

TU SAVAIS QUE…?

Artur Beterbiev est l’un des candidats à affronter Saul Allvarez, car Canelo veut conquérir le championnat WBC des poids lourds légers, mais il y a d’abord la fonction contre Ilunga Makabu par la croisière, et peut-être plus tard, avant le Russe.

L’ANECDOTE DU JOUR

Après un combat à Vegas, mon frère Hector invité mon père à dîner avec un groupe d’amis. À ce moment-là, un promoteur a envoyé un verre de vin blanc pour le dessert à mon père, qui n’a presque jamais bu, mais ce verre l’a rendu fou.

Hector Il est arrivé quelques mois plus tard avec une bouteille de ce vin. Mon père a dit avec joie à ma mère :

« Vieille femme, s’il te plaît, mets cette bouteille au réfrigérateur, et de temps en temps, donne-moi un verre quand je le demande, c’est un délice. » Monsieur José il a fait plusieurs voyages d’affilée et cette routine a été interrompue. Noël est venu, la dinde à cette occasion était délicieuse; Nous félicitons tous ma mère. Soudain, mon père a dit : « Maintenant, Martha, donne-moi un de ces verres de vin que j’aime tant. Ma mère est sortie de la cuisine avec une bouteille à la main. Monsieur José Il le jeta à la dinde. Des rires se sont fait entendre dans la rue.