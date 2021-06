L’inquiétude de la reine est soulevée alors que Sa Majesté a l’air «fragile» sur les photos d’été | Royale | Nouvelles

La reine va « changer le récit », prédit un expert

Les photos en question montrent le monarque de 95 ans dans les jardins du château de Windsor. Sa Majesté recevait une rose nommée en mémoire de son défunt mari, le prince Philip, le jour où il aurait eu 100 ans. La rose rose foncé lui a été offerte par Keith Weed, président de la Royal Horticultural Society, une organisation dont elle est la marraine.

Les redevances provenant de la vente des fleurs permettront de collecter des fonds pour le Fonds pour l’héritage vivant du Prix du duc d’Édimbourg, qui donnera à davantage de jeunes la possibilité de participer au Prix du duc d’Édimbourg.

La reine portait une robe à fleurs bleue et un cardigan crème, ainsi que des lunettes de soleil pendant la chaude journée de ciel bleu.

Un commentateur royal a noté que voir la reine dans ces vêtements d’été plus minces la rendait plutôt « frêle ».

Pod Save the Queen est hébergé par Ann Gripper et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers.

LIRE LA SUITE: Andrew Neil a démêlé les motivations de Meghan et Harry pour faire l’éloge de la reine

La reine Elizabeth II à l’occasion de ce qui aurait été le 100e anniversaire du prince Philip (Image: GETTY)

La reine recevant le cadeau de M. Weed (Image: GETTY)

Mme Gripper a déclaré: “C’était intéressant de la voir en fait parce que les dernières photos” de sortie “dans lesquelles je l’avais vue, je commentais comment elle avait l’air d’être habillée pour Noël dans cet épais manteau rouge et tout hiver.

“Je pense qu’elle avait l’air beaucoup plus frêle sur ces photos en fait.

«En partie parce que ce sont des vêtements d’été et qu’il s’agit de vêtements plus légers, un peu plus fins et plus petits, mais elle avait l’air plus fragile que je me sentais.

“Avouons-le, elle a 95 ans ‒ elle se débrouille très bien, mais nous avons cet intérêt de savoir comment va-t-elle, va-t-elle bien ?”

Une nouvelle rose a été nommée d’après le duc d’Édimbourg (Image: GETTY)

Cependant, elle a ajouté que la reine avait l’air très “heureuse” de sortir avec les roses.

M. Myers a déclaré que la reine pensait que c’était “charmant” et un “geste gentil et charmant” de recevoir la rose en l’honneur du duc.

Il a admis qu’il pouvait voir ce que Mme Gripper voulait dire à propos de l’apparence de la reine dans sa robe et son cardigan, mais a de nouveau souligné qu’elle était à mi-chemin de ses 90 ans.

Mme Gripper a répondu: “Pour être juste, si j’arrive à 95, je serai très heureuse, et si je vais aussi bien que la reine … juste du point de vue de la santé et de la vie et de l’apparence de base de voir ‒ Je ne m’attends pas à avoir les palais et les titres !”

A NE PAS MANQUER

L’évasion chanceuse de Lilibet Diana avec le choix du surnom de Queen [INSIGHT]

Meghan et Harry se sont tiré une balle dans le pied avec le «vide» de naissance de Lilibet [EXPERT]

Queen a gagné «plus de 7 millions de livres sterling» grâce aux courses de chevaux [REVEALED]

La reine a été décrite comme ayant l’air frêle et fragile sur des photos du 9 juin (Image: GETTY)

Néanmoins, la reine a été aussi occupée que jamais récemment.

Elle a rencontré les dirigeants mondiaux lors du G7 à Cornwall la semaine dernière, suivi d’un Trooping the Color à échelle réduite au château de Windsor samedi, puis a accueilli le président américain Joe Biden dimanche.

M. Biden a déclaré que Sa Majesté était “très généreuse” et qu’elle lui rappelait sa propre mère.

Dans une vidéo publiée par la journaliste d’ITV Lizzie Robinson, il a décrit la reine comme “extrêmement gracieuse, ce qui n’est pas surprenant”, ajoutant: “Elle m’a rappelé ma mère, en termes de look et de générosité.”

La reine debout à côté d’un rosier dans le parc du château de Windsor (Image: GETTY)

La reine, qui a perdu son mari de 73 ans il y a à peine deux mois, a repris ses fonctions avec un jugement admirable.

Sa belle-fille Sophie, la comtesse de Wessex, a déclaré qu’ils n’avaient pas pu passer autant de temps avec elle qu’ils l’auraient souhaité, en raison de la pandémie de coronavirus.

Décrivant le processus de deuil de la famille, elle a déclaré: «Je pense malheureusement que la pandémie a légèrement faussé les choses dans la mesure où il est difficile de passer autant de temps avec la reine que nous le souhaiterions.

« Nous essayions, mais bien sûr, ce n’est toujours pas si facile.

La reine regarde la rose plantée (Image: GETTY)

«Et bien sûr, la façon normale de faire les choses n’est pas encore normale, donc nous ne faisons pas nécessairement les choses que nous aurions normalement faites avec lui.

“Je pense donc que l’ensemble du processus de deuil est susceptible de prendre beaucoup plus de temps, il peut en être de même pour de nombreuses autres familles.”

Pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous sur votre fournisseur de podcast habituel.