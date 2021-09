L’inquiétude de Ronaldo fait surface alors que Man Utd à 10 s’effondre vers la défaite

Man Utd a connu le pire début possible de sa campagne en Ligue des champions malgré le fait que Cristiano Ronaldo ait à nouveau marqué après un retour tardif désastreux qui a offert aux Young Boys une victoire 2-1 sur les Red Devils à 10 hommes.

Victor Lindelof a été rappelé dans le onze de départ à la place de Raphael Varane, tandis que Donny Van de Beek a obtenu un départ rare au milieu de terrain central. Cela a déplacé Paul Pogba sur l’aile gauche avec Mason Greenwood laissant la place à Jadon Sancho passé à droite.

Après son retour en force contre Newcastle ce week-end, Cristiano Ronaldo n’a pas perdu de temps à s’imposer en Ligue des champions.

L’attaquant vétéran s’est accroché au divin ballon traversant de Bruno Fernandes avant de placer le ballon sur le côté entre les jambes du gardien de but.

Ça devait être lui, n’est-ce pas ! ?? Cristiano Ronaldo donne l’avantage à Man Utd chez Young Boys ! ⚽️ Trois buts en deux apparitions. Un retour de conte de fées pour les Diables rouges jusqu’à présent ! pic.twitter.com/NpbHZOySKU – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 14 septembre 2021

Les Young Boys n’ont cependant pas été intimidés par leurs adversaires coûteux et se sont vu remettre une bouée de sauvetage majeure à la 35e minute.

Une erreur de contrôle errante d’Aaron Wan-Bissaka a entraîné une fente dangereuse alors qu’il tentait de se racheter pour une erreur. L’arrière droit a attrapé l’opposition au-dessus de la cheville et a dûment vu rouge pour réduire Homme Utd à 10 hommes.

Sous l’impulsion d’un public bruyant, les Young Boys ont égalisé après la pause lorsque Moumi Ngamaleu a devancé Raphael Varane au premier poteau avant de dépasser David de Gea.

Solskjaer a sonné les changements au fur et à mesure que le match avançait dans l’espoir de nouvelles jambes aidant à repousser attaque après attaque.

De Gea a produit un arrêt intelligent avec deux minutes à faire, mais avec le travail apparemment terminé, une passe arrière errante de Jesse Lingard a offert aux Young Boys un vainqueur de dernière minute.

Notes des joueurs de Manchester United

David de Géa : Poignet fort pour conserver l’avance à la 24e minute lorsque vous plongez bas pour battre un effort de but vers la sécurité. Réservé pour perdre du temps alors que Man Utd s’efforçait de voir la dernière demi-heure sans incident. 7/10

Aaron Wan-Bissaka : Une performance indescriptible jusqu’à voir rouge à la 35e minute. Comme c’est si souvent le cas, une erreur de contrôle errante a entraîné une fente qui a vu l’arrière droit attraper son opposition au-dessus de la cheville. Ne peut pas se plaindre de la couleur de la carte et mettre son équipe sous une pression énorme lors d’une nuit qui aurait dû être simple. 3/dix

Victor Lindelof : Rappelé à onze et avait rarement l’air troublé avant que Man Utd ne soit réduit à 10. 6/10

Harry Maguire : Défendu virilement avec le dos de Man Utd contre le mur pour la majorité du concours. Ne pouvait rien faire contre le vainqueur de dernière minute. 6/10

Luke Shaw : A essayé d’avoir un impact sur les procédures à l’avenir, mais a été contraint de tempérer ses ambitions offensives après l’expulsion. Nutmegged pour le centre bas qui a conduit à l’égalisation des Young Boys. 6/10

Fred : Trop facile à contourner par rapport aux vrais joueurs d’élite à son poste. A été musclé hors du ballon, passé et dribblé au-delà de tout au cours des 12 premières minutes. Trop souvent, il a ramené le ballon sûr à ses défenseurs centraux au lieu d’accélérer le rythme avant leur réduction à 10 hommes.

S’est installé après la pause et a fait de son mieux pour empêcher les Young Boys de prendre de l’élan. A été exécuté en lambeaux dans la salle des machines, mais en toute justice, a été offert relativement peu de soutien de ses coéquipiers. 6/10

Donny Van de Beek : Plein d’énergie au début, déployé dans un rôle de milieu de terrain aux côtés de Fred. A essayé de casser les lignes avec sa gamme de passes plus que Fred mais a trouvé peu de succès. Remplacé par Varane à la mi-temps alors que Solskjaer passait à une ligne de fond de trois joueurs. 5/10

Jadon Sancho : Indécis en possession à l’issue d’une contre-attaque lancée par Van de Beek et Ronaldo. Manquant de l’étincelle et de l’explosivité qui ont caractérisé son superbe passage avec Dortmund en tant que joueur de Man Utd jusqu’à présent. La confiance aura pris un autre coup lorsqu’elle sera accrochée pour Dalot après le rouge de Wan-Bissaka. 5/10

Bruno Fernandes : Sublime passe de l’extérieur du pied pour marquer l’ouverture du score de Ronaldo. A continué à chercher le candidat le plus susceptible de marquer un deuxième but, mais a trouvé la situation plus difficile que d’habitude avec un désavantage numérique. A réussi sa part de travail défensif en bloquant les voies de dépassement au bord de la surface de Man Utd. Remplacé par Matic à la 72e minute alors que Solskjaer cherchait de nouvelles jambes avec les Young Boys regardant le côté dominant. 7/dix

Paul Pogba : Manquait de la verve vue lors de ses sorties en Premier League cette saison, mais ne manquait pas des enjeux de désir et de détermination. Choisi pour jouer les 90 dans une démonstration de foi de Solskjaer lorsque Fernandes et Ronaldo ont été retirés avec le niveau de score. 6/10

Cristiano Ronaldo : Décrit par Gary Neville comme le braconnier ultime du banc des pénalités lundi et a montré pourquoi en 15 minutes ici. A parfaitement tenu sa course pour éviter de dériver hors-jeu avant de pousser entre les jambes du gardien de but d’une demi-volée du côté des pieds. Toujours une menace lorsque l’on traîne les défenseurs centraux de cette façon et de l’autre, bien que trop souvent, les porteurs de ballon de Man Utd aient été trop lents d’esprit et d’action pour capitaliser.

Étonnamment, il manquait un rythme de pointe lorsqu’il était rattrapé par un défenseur en retraite alors qu’il était au but après la pause. A commencé à s’estomper au fur et à mesure que le concours avançait et est devenu une figure de plus en plus périphérique. D’après les preuves de ce soir, Solskjaer devra gérer Ronaldo avec soin pour éviter l’épuisement professionnel et s’assurer que l’icône portugaise est au sommet de ses pouvoirs quand cela compte le plus. Remplacé par Lingard à 20 minutes de la fin. 7/10

Suppléants :

Diogo Dalot (Activé pour Sancho, 37m) : Affichage solide et encourageant de l’arrière droit portugais lorsqu’il a été repêché dans des circonstances inattendues. 7/10

Raphaël Varane (Activé pour Van de Beek, 46m): Remplacement à la mi-temps alors que Solskjaer passait à trois à l’arrière. Situé entre Maguire et Lindelof et a apporté plusieurs contributions clés dans les airs. Battu au ballon par Ngamaleu au premier poteau pour l’égalisation. 6/dix

Jesse Lingard (Activé pour Ronaldo, 72m): Camée animé mais a joué une passe aveugle à De Gea dans la dernière minute qui s’est avérée cruciale. 4/dix

Nemanja Matic (Activé pour Fernandes, 72m) : 6/10

Antoine Martial (Activé pour Fred, 89m) : N / A