L’inquiétude déchirante de Mike Tindall pour sa fille Lena et son bébé Lucas | Royale | Nouvelles

La petite Lena, qui est l’enfant du milieu de la petite-fille de la reine Zara et de son ancien mari joueur de rugby, aura trois ans demain. Selon son père Mike, elle est un peu trop enthousiaste à l’idée d’avoir un nouveau petit frère. Les Tindall ont envoyé des ondes de choc à travers les nouvelles royales lorsque Mike a révélé que Zara avait donné naissance à son troisième enfant sur le sol de la salle de bain à la maison, car ils étaient trop tard pour aller à l’hôpital.

Lucas est né en mars de cette année et a été chaleureusement accueilli par ses sœurs aînées, mais Mike a révélé qu’il craignait que Lena ne le serre trop fort.

Il l’a même comparée à Lennie de Of Mice and Men, un personnage qui tue accidentellement une femme et un chiot parce qu’il ne connaît pas sa propre force.

S’exprimant sur Good Morning Britain d’ITV, Mike a déclaré: “Mia a été formidable, parce que je pense qu’elle a un peu plus d’âge à sept ans, elle aime juste le tenir et être avec lui, mais elle est assez heureuse de le rendre et de continuer .

« Alors que Lena est un peu plus Lennie de Of Mice and Men, elle est un peu bricoleuse.

«Et c’est génial que tu veuilles lui donner un baiser et tout, mais ne peux-tu tout simplement pas le serrer si fort, oh mon Dieu.

“C’est l’un de ceux-là tout est une question d’amour mais c’est un peu hors de contrôle.”

Il a ajouté que ses filles étaient “très proches” du prince William et de Kate, les enfants de la duchesse de Cambridge, qui sont leurs cousins ​​germains.

Il a déclaré que leurs familles étaient «imbriqués» parce que Mike et Zara se sont mariés cinq mois après William et Kate et qu’ils ont chacun trois enfants.

“Et s’il regardait vers le bas, je pense, étant au milieu d’une pandémie alors que ce n’était pas plus sous le radar, mais plus discret, il en serait probablement plus heureux, même si le reste d’entre nous le serait probablement j’aurais aimé que ce soit un peu plus une célébration mais c’était l’homme qu’il était.

Concernant la reine assise seule, il a déclaré qu’il trouvait Sa Majesté « extraordinaire », ajoutant : « Je ne voulais pas le voir, mais tout le monde l’a vu maintenant.

“Et même après les funérailles, c’était comme” d’accord, vous devez tous partir “, donc vous n’avez même pas eu ce côté de soutien par la suite.”

Plus tôt cette année, l’ancien joueur de rugby anglais a décrit la naissance de son fils sur son podcast The Good, The Bad and The Rugby.

Dans une déviation légère de leur sujet habituel de discussion sur le rugby, il a décrit comment il avait obtenu des tapis de yoga du gymnase et les avait amenés dans la salle de bain, où Lucas est né.

Heureusement, Dolly, une amie de Zara, qui est infirmière en maternité, était là et leur sage-femme vivait à proximité et est arrivée à temps pour accoucher.

Zara et sa mère, la princesse Anne, ont été à Royal Ascot cette semaine.

Les deux femmes, qui étaient des cavalières professionnelles, étaient des invitées sans surprise pour l’événement.

Le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, étaient également présents, mais les observateurs royaux sont à la recherche de la reine, qui n’a pas encore participé à l’événement.

Si elle ne se présente pas demain ou samedi, ce sera le deuxième Ascot qu’elle manquera de tout son règne, le premier étant l’année dernière.