L’inquiétude des vendeurs augmente face à Noël en raison du manque de produits | La technologie

Il y a plusieurs crises matérielles et de distribution qui sont vécues et il y a des inquiétudes dans certains secteurs pour les prochaines dates.

Si avec la pandémie tout s’arrêtait, au moins temporairement, aujourd’hui, les conséquences continuent d’être subies. Le déséquilibre entre l’offre et la demande est important et plusieurs secteurs observent à la fois le Black Friday et Noël avec inquiétude.

Lorsque nous parlons d’une éventuelle pénurie de produits, nous ne faisons pas seulement référence à appareils électroniques qui sont touchés par la crise des composants que certains constructeurs prolongent d’ici 2023. Les conséquences de l’arrêt et certains facteurs comme la Brexit ou la crise climatique ils frappent durement plusieurs industries.

Mais l’un des points importants de ce problème se trouve dans le transport de conteneurs Elle a été touchée par la fermeture des ports et le manque de navires, de conteneurs et de travailleurs en nombre suffisant.

À tel point que dans El Diario, ils citent les phrases d’un porte-parole du gouvernement des États-Unis : « Il faut s’attendre à ce que beaucoup de ces biens soient substituables à d’autres choses. Je ne pense pas qu’il y ait de réelle raison de paniquer, mais nous ressentons tous la frustration« , a-t-il commenté en référence aux problèmes à venir pour effectuer certains achats.

Pour tout cela, nous pouvons trouver des problèmes dans un proche avenir pour trouver voitures, beurre, café, baskets ou matériaux de construction, comme indiqué dans Business Insider Espagne avec d’autres produits.

Afin d’être tourné vers l’avenir, il est préférable d’aller de l’avant le plus possible et de commencer à acheter des cadeaux, le manque de produits pour les prochaines dates n’est pas un problème superficiel. Comme on dit à la Maison Blanche : « Il y aura des choses que les gens ne pourront pas réaliser »