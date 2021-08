L’inquiétude du Kerala face à Covid: le taux de positivité des tests de l’État est maintenant en train d’augmenter

Il devra maintenir l’élan sur ce point. Pendant ce temps, l’excellence en matière de tests et de traçage dont il est devenu synonyme doit être maintenue.

Le Kerala est passé d’une célébration internationale l’année dernière pour sa gestion de Covid à un objet de préoccupation nationale, le gouvernement de l’Union envoyant une équipe à l’État dans le contexte du nombre alarmant de cas qu’il signale. Il représente désormais 50% des nouveaux cas quotidiens de Covid en Inde. Le taux de positivité des tests de l’État, après s’être maintenu pendant presque tout le mois de juillet, est maintenant en train de grimper.

À plus de 12% au cours de la semaine dernière, il est inquiétant. Cela peut peut-être être attribué au fait qu’il avait la plus faible séroprévalence – présence d’anticorps contre le SRAS CoV-2 dans le corps en raison d’une infection/vaccination antérieure – parmi 21 États, comme le rapporte la dernière enquête sérologique de l’ICMR.

À seulement 44%, la séroprévalence de l’État signifie que 56% de sa population, au moment de l’enquête, pourrait encore être infectée. Alors que d’autres États ont également signalé des chiffres de séroprévalence faibles – l’Assam a signalé 51 % et le Maharashtra 58 % – la logique épidémiologique soutient que plus la séroprévalence d’une géographie est élevée, plus la transmission sera lente et étroite. Par conséquent, bien qu’il y ait probablement des différences marquées dans l’image de transmission avec un Madhya Pradesh (séroprévalence 79%), le Kerala rapportera toujours une image de transmission plus agressive que même un Bengale occidental (séroprévalence 61%).

En outre, le Kerala sous-déclare probablement le moins les cas, comme le montre une analyse basée sur les données de séroprévalence de l’ICMR effectuées par l’épidémiologiste Chandrakanth Lahariya, signalant un cas sur six, contre la moyenne nationale d’un sur 30 et l’Uttar Pradesh montrant un sur chaque 98.

En outre, le fait que l’État ait géré l’un des taux de létalité les plus bas du pays – ce que Jayaprakash Muliyil de l’Institut national d’épidémiologie considère comme un indicateur d’une bonne gestion de Covid – témoigne de sa gestion supérieure de Covid et de la force de son santé publique.

Cela dit, le gouvernement de l’État peut difficilement se permettre de baisser la garde. Il est allé de l’avant avec l’assouplissement des restrictions à l’approche de l’Aïd – bien que, prétendument, sous la menace d’infractions délibérées par des associations de commerçants – même si la Cour suprême avait reproché au gouvernement de l’Uttar Pradesh d’avoir autorisé le Kanwar Yatra. Cela a probablement aggravé la propagation.

Dans le même temps, l’État doit formuler ses restrictions de manière à ne pas provoquer de surpeuplement lorsque les établissements sont autorisés à fonctionner – il existe de nombreuses publications scientifiques montrant que la propagation de Covid-19 s’aggrave avec le surpeuplement, en particulier dans les espaces mal ventilés. Le fait que le R0 de l’État soit obstinément supérieur à 1 montre que l’État a du mal à contenir la propagation.

Avec une grande population jusqu’alors non infectée, cela peut être catastrophique si les chiffres augmentent à mesure que des variantes plus infectieuses et virulentes du virus émergent. L’État s’en est très bien sorti en matière de vaccination, 40,7 % de sa population ayant reçu au moins une dose du vaccin et 17 % ayant reçu les deux doses, contre respectivement 27 % et 7,8 % en moyenne nationale. Il devra maintenir l’élan sur ce point. Pendant ce temps, l’excellence en matière de tests et de traçage dont il est devenu synonyme doit être maintenue.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.