L’inquiétude monte en Ohio après que la carte de redécoupage semble éliminer le siège de Jim Jordan

Certains cercles politiques craignent de plus en plus que les républicains qui contrôlent la législature de l’Ohio tentent de retrancher le représentant Jim Jordan (à droite) de son siège.

« Les législateurs de l’Ohio doivent tenir des audiences la semaine prochaine sur une paire de cartes établies dans le processus de redécoupage avant les mi-mandats de l’année prochaine après que l’État a perdu un siège lors du dernier recensement », a noté vendredi The Federalist.

« Une carte proposée par les républicains dans la chambre du Sénat contrôlée par le GOP fait sourciller en ajoutant des bastions démocrates urbains au district conservateur rural du représentant américain Jim Jordan. La Jordanie est le membre de la Chambre le plus important de l’État », a poursuivi le média, notant en outre que la Jordanie est également le membre de premier plan du Comité judiciaire de la Chambre.

Le cofondateur fédéraliste Sean Davis est apparu incrédule dans un tweet contenant les cartes proposées.

« Suis-je fou, ou cette carte re-dirige-t-elle efficacement le représentant du GOP Jim Jordan (OH-4) de son siège en éliminant un tas de zones rurales conservatrices et en ajoutant le bastion démocrate Columbus, créant ainsi une course entre lui et la représentante démocrate sortante Joyce Beatty (OH-3) ? » il a écrit.

Suis-je fou, ou cette carte re-dirige-t-elle efficacement le représentant du GOP Jim Jordan (OH-4) hors de son siège en éliminant un tas de zones rurales conservatrices et en ajoutant le bastion démocrate Columbus, créant ainsi une course entre lui et le titulaire La représentante démocrate Joyce Beatty (OH-3) ? https://t.co/Ly7eIZuIuE – Sean Davis (@seanmdav) 3 novembre 2021

« Cette carte du GOP du Sénat de l’Ohio déplacerait le représentant Jim Jordan, l’un des principaux alliés de Trump et le premier R du comité judiciaire de la Chambre, hors de son district », a ajouté la journaliste du New York Post Juliegrace Brufke dans un tweet, indiquant que Davis n’était pas seul. dans ce qu’il croit voir. « Il serait opposé à la représentante démocrate Joyce Beatty. »

Cette carte du GOP du Sénat de l’Ohio ferait sortir le représentant Jim Jordan, l’un des principaux alliés de Trump et le R le plus élevé du comité judiciaire de la Chambre, de son district. Il serait mis contre Dem Rep. Joyce Beatty. https://t.co/Ht5ns9bhZH – Juliegrace Brufke (@juliegraceb) 3 novembre 2021

Selon les cartes, il y a un changement dans le 4e district de l’Ohio « de l’inclusion de plusieurs comtés dans le nord à la moitié du comté de Delaware et à des parties du comté de Franklin », où se trouve la capitale de Columbus, a rapporté The Federal, ajoutant :

Les principaux comtés du district, Allen, Auglaize, Shelby Logan, Champaign et Union, resteraient les mêmes, abritant près de 345 000 personnes. Environ 107 000 autres habitants du district viendraient de la banlieue du Delaware et 331 000 de Franklin. Les communautés du comté de Franklin, y compris Clintonville et Linden, sont de grands quartiers démocrates actuellement représentés par la représentante Joyce Beatty, une proche alliée de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi.

Alors que la population met le nouveau quatrième district du Congrès en danger à première vue d’une course 50/50, les marges électorales dans chaque comté mettent toujours la course en faveur de la Jordanie. En regardant les résultats de l’année dernière dans le concours présidentiel, par opposition à ceux du Congrès puisque le Delaware et Franklin ont voté pour des candidats différents, le président Donald Trump a emmené Allen, Auglaize, Shelby Logan, Champaign et Union ensemble à trois contre un.

L’ancien président Donald Trump a remporté le comté du Delaware par sept points, bien que bon nombre de ses circonscriptions les plus densément peuplées aient choisi le président Biden à deux chiffres. Pendant ce temps, les démocrates ont remporté le comté de Franklin de 31 points, bien que le district de Jordan ne couvre au plus qu’un tiers du pays.

« Afin de surmonter le total des votes dans les sept comtés voisins du nord-ouest dominés par le GOP, les marges du démocrate devraient être beaucoup plus élevées », a noté The Federalist.

Le point de vente spécule que les changements démographiques continus qui ont fait basculer la Virginie et la Géorgie en bleu pourraient arriver à l’Ohio ou, au minimum, au district redessiné de la Jordanie, mais il y a de l’espoir après que les républicains aient réussi à prendre le poste de gouverneur, de lieutenant-gouverneur, le bureau du procureur général et l’Assemblée de l’État .

« Les banlieues swing éventuellement adoptées par la Jordanie incluent des communautés telles que Westerville, régulièrement au centre des campagnes présidentielles, qui abritent également une autre marque de républicain », ajoute The Federalist, suggérant que la Jordanie ultra-conservatrice est peut-être trop pour le GOP plus modéré dans ce domaine.

« L’ancien gouverneur de l’Ohio, John Kasich, qui vit à Westerville, a représenté le comté de Delaware à la fois au Congrès et au Sénat de l’État avant une retraite temporaire de ses fonctions en 2001 », a noté le média.

Pourtant, un État républicain a défendu les cartes.

« Nous pensons que notre proposition est constitutionnelle et conforme et nous sommes impatients d’entendre le processus se poursuivre la semaine prochaine », a déclaré le porte-parole du caucus de la majorité du Sénat de l’Ohio, John Fortney.