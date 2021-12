L’inquiétude suscitée par l’équipe de Man United alors que l’épidémie de Covid-19 provoque le report de l’affrontement à Brentford – Man United News And Transfer News

Le report du déplacement de Manchester United à Londres pour affronter Brentford de ce soir à une date ultérieure a été confirmé par la Premier League tard hier soir suite à la recommandation de conseillers médicaux.

Le report a été annoncé vers minuit après qu’une épidémie de Covid-19 parmi les joueurs et le personnel de United a été signalée à la Premier League.

En plus du nombre non signalé de joueurs qui ont dû s’isoler, la préparation des Diables rouges pour le match a été encore entravée par le fait que leurs premières installations d’entraînement d’équipe à Carrington ont été compromises dimanche et fermées lundi en raison à l’éclosion.

Une déclaration du club se lit comme suit :

« Manchester United peut confirmer que notre match de Premier League au Brentford FC, le mardi 14 décembre à 19h30, a été reporté et sera reprogrammé en temps voulu.

«Après la confirmation par PCR des tests LFT Covid-19 positifs parmi le personnel et les joueurs de la première équipe, l’épidémie nécessite une surveillance continue.

« Compte tenu de l’annulation de l’entraînement et de la perturbation de l’équipe, et avec la santé des joueurs et du personnel comme priorité, le club a demandé que le match soit réorganisé. Le conseil d’administration de la Premier League a pris la décision de reporter sur la base des conseils des conseillers médicaux.

« Manchester United regrette les désagréments causés au Brentford FC et aux fans des deux clubs par Covid-19. »

Le football passe après la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans le jeu et on espère bien sûr que quiconque au club qui a été testé positif se rétablisse rapidement et complètement.

En termes d’effets sur le football, le report n’est peut-être pas le pire moment pour United.

Il survient au milieu d’une période de matches extrêmement encombrée pour United et au cours de laquelle plusieurs joueurs ne sont pas en pleine forme, comme Edinson Cavani et Luke Shaw, ou manquent complètement à l’appel en raison de blessures telles que Raphael Varane et Paul Pogba.

Le report à une date ultérieure signifiera également que le manager par intérim Ralf Rangnick aura eu plus de temps pour travailler avec les joueurs et leur inculquer sa philosophie et son système de manière plus approfondie.

Il se peut même que United ait renforcé son équipe dans la fenêtre de janvier à temps pour le match réarrangé.

Et enfin, ce n’était sans doute pas le meilleur moment pour affronter une équipe endémique de Brentford qui a défié les attentes de relégation et se situe à la 10e place de la Premier League. L’équipe de Thomas Frank est pleine de confiance après une course qui ne leur a vu perdre qu’un seul de leurs cinq derniers matchs de Premier League.

Bien sûr, rien ne dit que les abeilles ne seront pas encore en meilleure forme lorsque le montage sera réarrangé, mais il est plus probable que la bulle ait éclaté d’ici là.