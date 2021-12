L’INS Khukri s’envole vers le coucher du soleil, a servi l’Inde pendant 32 ans

Selon la marine indienne, en août 1989, la corvette a été construite localement par les constructeurs de navires Mazagaon Dock.

À la veille de Noël, les premières corvettes lance-missiles INS Khukri construites en Inde ont été mises hors service. La cérémonie de l’INS Khukri qui était en service depuis 32 ans, a eu lieu à Visakhapatnam. En présence de l’invité principal, le vice-amiral Biswajit Dasgupta, officier général commandant en chef de l’Eastern Naval Command, l’enseigne navale, le drapeau national et le fanion de mise hors service ont été abaissés au coucher du soleil.

Qu’est-ce qu’une corvette lance-missiles ?

Ce sont des navires agiles à grande vitesse et dotés d’une puissance de feu considérable. Ils sont idéaux pour un environnement littoral, dit un expert.

En savoir plus sur INS Khukri

Selon la marine indienne, en août 1989, la corvette a été construite localement par les constructeurs de navires Mazagaon Dock. Le navire qui avait la particularité de faire partie des flottes occidentale et orientale a été commandé à Mumbai par le ministre de la Défense de l’époque, Krishna Chandra Pant, et Mme Sudha Mulla, qui était l’épouse de feu le capitaine Mahendra Nath Mulla, MVC. Le premier commandant du navire était le commandant Sanjeev Bhasin (maintenant vice-amiral à la retraite).

Lorsqu’elle était dans la marine indienne, cette corvette lance-missiles était commandée par 28 commandants et parcourait une distance de plus de 6 44 897 milles marins. C’est presque trois fois la distance entre la Terre et la Lune, et Or équivaut à faire 30 fois le tour du globe.

Étant donné que le navire était également affilié à la brigade Gorkha de l’armée indienne, lors de la cérémonie, le lieutenant général PN Ananthanarayan, SM, président de la brigade Gorkha, était également présent.

Combien de Corvettes Indian Navy a-t-elle ?

Quatre et ceux-ci incluent INS Kamorta, INS Kadmatt, INS Kiltan et INS Kavaratti. Ceux-ci ont été commandés dans la marine indienne en 2014, 2016, 2017 et 2020 respectivement.

Comme indiqué précédemment, les plates-formes et les systèmes internes ont été conçus et construits localement.

En 2020, le chef d’état-major de l’armée, le général MM Naravane, avait commandé la dernière des 4 corvettes furtives de guerre anti-sous-marine (ASW) de construction indigène « INS Kavaratti » dans le cadre du projet 28.

Les navires du projet 28 ont été conçus localement par la Direction interne de la conception navale (MDN) de la Marine. Et ils ont été construits avec 90 pour cent de contenu indigène, du composite de carbone a été utilisé. Ceux-ci ont été construits par les constructeurs et ingénieurs de Garden Reach basés à Kolkata.

