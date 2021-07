L’INS Tabar arrive à Moscou pour participer aux célébrations de la marine russe

in

Les relations bilatérales entre l’Inde et la Russie s’étendent sur plusieurs décennies et comprennent également des liens militaires étroits et une coopération étroite entre les marines des deux pays.

Le navire de la marine indienne Tabar, une frégate furtive de classe Talwar, sous le commandement de la marine occidentale, a atteint Saint-Pétersbourg pour une visite de bonne volonté de cinq jours. Comme indiqué précédemment, l’INS Tabar est là pour participer aux célébrations de la 325e Journée de la marine de la marine russe. Le 25 juillet 2021, lors du défilé de la marine russe, l’INS Tabar rejoindra la colonne des navires qui seront examinés par le président Vladimir Poutine.

Selon la marine indienne, lors des célébrations, la fanfare navale à bord du navire participera également à la City Parade.

Ex INDRA — Exercices de la marine indo-russe

Le but de l’exercice en mer et dans les interactions portuaires est de consolider les liens de longue date entre les deux marines. Ce sera également l’occasion pour les deux marines d’observer et de s’imprégner des « meilleures pratiques » suivies dans la marine de l’autre. L’exercice entre les deux marines renforcera également la sécurité maritime et mènera des opérations combinées contre les menaces maritimes.

Les exercices et plusieurs séries de pourparlers à différents niveaux ont lieu avant le tout premier dialogue ministériel 2+2 plus tard cette année, ainsi que le sommet annuel de deux pays.

En savoir plus sur INS Tabar

Le navire a été construit pour la marine indienne en Russie et a été mis en service à Saint-Pétersbourg en avril 2004. Le navire, qui est équipé d’une large gamme d’armes et de capteurs, fait partie des premières frégates furtives de la marine indienne. Ce navire actuellement commandé par le Capt Mahesh Mangipudi a un effectif de plus de 300 personnes.

