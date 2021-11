L’insaisissable Google Pixel pliable pourrait enfin arriver en 2022 – avec un déclassement de l’appareil photo Pixel 6

Big Pixel, petits capteurs de caméra

On dit depuis longtemps que Google fabrique un Pixel pliable. Les rumeurs d’un « Pixel Fold » remontent à 2019 mais n’ont été suivies d’aucune annonce concluante ni même d’une fuite appropriée. Google a généralement du mal à éloigner les fuites de ses produits, de sorte que nous n’avons pas encore vu de détails visuels sur le Pixel pliable, ce qui signifie probablement que l’entreprise déploie plus d’efforts pour garder ses subtilités secrètes.

Avec l’annonce d’Android 12L, les preuves s’accumulent qu’un Pixel pliable pourrait en fait être plus proche de la sortie que prévu. Aujourd’hui, de plus en plus de preuves indiquent une date de sortie provisoire et des détails encore inédits sur l’appareil photo.

Les gens de 9to5Google ont réussi à trouver des informations sur le prochain Pixel pliable via un démontage APK de la dernière version de l’application Google Camera. Il y a une poignée de plats à emporter ici, mais le plus important est la chaîne montrant un calendrier de lancement potentiel. Dans le code de l’application, la chaîne « isPixel2022Foldable » peut être trouvée. Il s’agit d’une chaîne de contrôle qui aide l’application Google Camera à savoir sur quel téléphone elle s’exécute, et le bit 2022 confirme presque que ce téléphone pliable Pixel arrivera sur le marché à un moment donné l’année prochaine – potentiellement quand Android 12L stable arrivera, ce qui devrait être au premier trimestre.

Si vous vous attendiez à voir la même configuration de caméra de haute qualité que le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, vous n’aurez peut-être pas de chance. Le Pixel pliable peut en fait avoir la même configuration de caméra que le Pixel 5.

Selon le démontage, le capteur principal sera un capteur Sony IMX363 de 12,2 MP, avec un capteur IMX386 de 12 MP tirant des fonctions ultra-larges. Pour ses caméras frontales, nous verrons potentiellement deux capteurs IMX355 8MP, l’un en tant que « innie » et l’autre en « outie » – en d’autres termes, deux caméras frontales identiques, une pour l’écran externe et une autre pour l’interne, similaire au Samsung Galaxy Z Fold3.

Bien qu’il ne soit pas surprenant que le premier Pixel de Google, probablement son téléphone le plus cher de tous les temps, doive réduire les coûts dans le département des appareils photo, Google connaît bien les capteurs plus petits qui ont alimenté ses téléphones entre 2017 et 2020.

Nous saurons quand le Pixel pliable est sur le point d’arriver – son lancement sera très probablement précédé d’une inévitable série de fuites.

Ce réveil intelligent de luxe a banni mon téléphone de la chambre

Se réveiller avec fantaisie

Lire la suite

A propos de l’auteur

Arol Wright (122 articles publiés)



Arol est journaliste technique et contributeur à Android Police. Il a également travaillé comme rédacteur d’actualités/de reportages chez XDA-Developers et Pixel Spot. Actuellement étudiant en pharmacie, Arol a un faible pour tout ce qui touche à la technologie depuis son enfance. Lorsqu’il n’écrit pas, vous le trouverez soit plongé dans ses manuels, soit en train de jouer à des jeux vidéo.

Plus d’Arol Wright