L’insaisissable McDonald’s Nintendo DS a fait une autre apparition en ligne

Il y a eu beaucoup de consoles Nintendo rares et insaisissables au cours des dernières décennies, que ce soit en version unique ou dans des circonstances limitées, et la « McDonald’s DS » est l’une des variantes de système les plus originales.

Vous le savez peut-être déjà – les consoles Nintendo DS de marque McDonald’s ont été envoyées aux succursales japonaises de McDonald’s en 2010, n’étant jamais partagées qu’en interne avant d’être finalement retournées à Nintendo. Ou du moins, ils auraient dû être retournés.

Jamais officiellement rendus publics, les systèmes ont été expédiés dans les magasins avec une cartouche de jeu appelée Programme de développement eCrew, qui enseigne au nouveau personnel comment cuisiner et servir des plats du menu McDonald’s à l’aide d’un simulateur de préparation des aliments et comprend des profils de joueurs et des statistiques de performance que les managers peuvent évaluer.

Une très petite poignée de ces unités se sont infiltrées dans le public (cinq sont connues si vous en croyez Wikipédia), et l’une d’entre elles appartient à l’utilisateur de Twitter, @XX_750000. Au cours des derniers mois, ils ont partagé des photos du système, ainsi que des aperçus détaillés des manuels fournis avec les cartouches incluses.

Nintendo McDonald’s DS – eSMART 2.0 入手!

eCDPと同様に、マクドナルド研修用に使用されていたソフトであり、主にクルーのトレーニングとして一部店舗に配布されていたソフトです。こちらのソフトも社外持出禁止・任天堂へ要返却eSMART(2.0ではない方)で全て揃います! pic.twitter.com/yNyQ09hmKv— ミミ (@XX_750000) 14 novembre 2021

Voici le manuel d’eSmart 2.0, une nouvelle version plus rare du programme de formation :

Manuel complet pour eSMART 2.0 pic.twitter.com/lXDuQeDwjH— ミミ (@XX_750000) 14 novembre 2021

pic.twitter.com/3L2UCY4JTY— (@XX_750000) 14 novembre 2021

Si vous voulez mettre la main sur l’un d’entre eux vous-même, eh bien… Bonne chance. Ils sont si rares qu’en trouver un à vendre est une tâche assez difficile en soi, et quand ils apparaissent, ils ne sont pas bon marché !