L’inscription à l’Apple Camp 2021 s’ouvre avec de nouvelles activités en magasin et à domicile

Le début de l’été marque le lancement annuel de l’Apple Camp, une collection d’activités pratiques aidant les enfants à explorer leur créativité. Pour 2021, Apple est de retour avec une nouvelle gamme d’expériences en magasin et à domicile à découvrir pour les jeunes.

Apple Camp invite les enfants à des expéditions créatives en vidéo à l’aide de l’application Clips. Des sessions en direct seront proposées dans les Apple Stores et un guide PDF avec 30 activités plus créatives pour les enfants est disponible pour explorer n’importe où. Les activités du programme sont destinées aux enfants de 8 à 12 ans et l’inscription est gratuite.

Avant la pandémie, Apple Camp était hébergé par Creative Pros dans votre Apple Store local. L’été dernier, la même équipe de créatifs a animé des sessions virtuelles conviviales de 30 et 60 minutes. Maintenant, Apple accueille les enfants dans le magasin pour créer de courtes vidéos sur iPad au cours d’une session de deux heures.

Labo vidéo pour enfants : Aventures dans le cinéma :

Amenez les enfants à l’Apple Store pour deux heures de plaisir, d’imagination et de réalisation de films. Les campeurs créeront de courtes vidéos du début à la fin à l’aide de l’application Clips sur iPad. Nous leur montrerons comment planifier, expérimenter avec des angles et des transitions, et faire briller leur film avec des Memoji, des autocollants, des affiches, etc. Les enfants recevront un certificat et un t-shirt du camp à ramener à la maison. Des appareils seront fournis.

L’inscription à l’Apple Camp 2021 est maintenant ouverte et l’espace de session est limité. Vous pouvez vous inscrire et en savoir plus sur le site Web d’Apple.

