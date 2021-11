L’inscription au conseil en phase finale de TS EAMCET commence : voici comment vous pouvez vous inscrire

Conseil TS EAMCET 2021 : Dans la phase finale des admissions, le Conseil d’État de l’enseignement supérieur de Telangana (TSCHE) a lancé la session de conseil 2021 du test d’entrée commune agricole et médicale d’ingénierie de l’État de Telangana le samedi 6 novembre 2021. Les candidats peuvent visiter le site officiel – tseamcet. nic.in pour s’inscrire en ligne à la session finale.

La date limite d’inscription au Telangana EAMCET 2021 serait le 9 novembre. L’attribution provisoire des places sera publiée le 12 novembre. La date limite pour payer les frais de scolarité et l’auto-évaluation via le site Web serait le 15 novembre et la date limite de déclaration à le collège attribué est le 16 novembre.

La date limite d’annulation du siège provisoirement attribué dans la phase finale d’admission est le 18 novembre. Cette procédure sera toutefois également effectuée en ligne.

Après la phase finale d’attribution, les candidats se verront proposer deux options pour conserver le siège provisoirement attribué après la phase finale. Ils peuvent également payer les frais mentionnés et s’autodéclarer en ligne. Les candidats peuvent également se présenter au collège provisoirement attribué et déposer les certificats originaux sans payer les frais minimum mentionnés.

L’examen d’ingénierie du TS EAMCET a eu lieu les 4, 5 et 6 août. L’examen du volet agriculture et médecine a eu lieu les 9 et 10 août et les résultats du TS EAMCET 2021 ont été publiés le 25 août.

