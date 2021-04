L’inscription des développeurs Apple dans l’application a été étendue à plus de régions

En 2019, l’application Apple Developer a été mise à jour avec une nouvelle fonctionnalité qui a permis aux nouveaux développeurs de s’inscrire plus facilement au programme sans avoir à accéder au site Web d’Apple. Alors que cette fonctionnalité n’était initialement disponible qu’aux États-Unis, Apple étend maintenant cette option à plus de régions.

La société a annoncé jeudi l’expansion de l’inscription intégrée au programme Apple Developer. À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs du Canada, de la France, de l’Inde, de l’Italie, des Pays-Bas, de la Russie et de l’Espagne peuvent rejoindre le programme à l’aide des applications iOS et macOS.

En règle générale, les développeurs qui souhaitent devenir membre d’Apple Developer doivent s’inscrire via le site Web d’Apple. Désormais, l’intégralité du processus d’enregistrement peut être effectué à l’aide de l’application Apple Developer. L’abonnement annuel est facturé en devise locale en tant qu’achat intégré et peut être renouvelé automatiquement si l’utilisateur le souhaite.

