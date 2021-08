L’inscription en Inde est devenue plus facile pour les start-up indiennes

Alors que nous nous sommes tous efforcés de « faciliter la cotation des start-ups en Inde », c’est également une opportunité pour les échanges en Inde de profiter d’une énorme capitalisation boursière avec des milliers de sociétés cotées à l’avenir contribuant à la création de richesse en Inde.

Par Rameesh Kailasam

La bourse indienne a le potentiel de créer une richesse extraordinaire pour l’investisseur indien, grâce à l’émergence de nouvelles start-up créatrices de richesse, des licornes tout aussi désireuses de s’inscrire en Inde. Les signes d’une économie florissante ont toujours été motivés par le nombre de personnes qui se lancent dans l’entrepreneuriat, et l’Inde connaît une poussée similaire avec l’émergence de nouvelles entreprises perturbatrices sur Internet. Ce sont également des signes d’un énorme potentiel qui existe pour attirer des investissements multiples qui créeront plus d’emplois, de moyens de subsistance et apporteront des gains d’efficacité, en plus de l’échelle, même aux entreprises traditionnelles existantes.

L’écosystème des start-up, combiné à la possibilité de s’inscrire en Inde, peut jeter les bases de la création d’opportunités massives de création de richesse, en plus de la création de moyens de subsistance. Cela a également ouvert des options aux investisseurs individuels de la nouvelle ère qui semblent moins soucieux des dividendes et plus intéressés par les actions de croissance qui soutiennent leur soif de richesses exponentielles.

Il est pertinent de noter que les géants mondiaux de la technologie d’aujourd’hui étaient autrefois de petites start-ups, et ils ont créé une immense richesse dans leurs zones géographiques respectives, à la fois directement et indirectement pour les investisseurs et les personnes en quête de moyens de subsistance. Les start-up indiennes devenant des licornes ont également eu un impact multiple car elles offrent des emplois directs, indirects et de concerts, qui sont tous essentiels pour une économie comme l’Inde qui cherche à créer plus d’opportunités de travail pour sa population adulte émergente. Si nous examinions l’histoire des économies développées, la richesse et les emplois provenaient de multiples start-ups qui appréciaient également la facilité de s’inscrire dans leurs zones géographiques respectives ; cela a également attiré des talents mondiaux vers eux.

L’Inde est désormais sur une trajectoire similaire.

Cependant, en 2018, le paysage réglementaire des inscriptions au tableau principal indien n’était pas nécessairement le plus propice aux start-ups et aux entrepreneurs Internet/tech. Il y avait d’importants obstacles réglementaires pour lever des capitaux ou entreprendre une offre publique de titres sur les marchés des capitaux indiens, contrairement à leurs homologues dans d’autres parties du monde, et a encouragé les entreprises et les investisseurs à chercher à l’étranger pour s’inscrire. Cela aurait signifié que même si les start-up indiennes pouvaient exploiter le monde pour des investissements, la création de richesse connexe se produirait également à l’étranger, en fonction de leurs performances commerciales en Inde.

IndiaTech.org, un organisme industriel créé par les fondateurs de start-ups indiennes et de licornes, a commencé à travailler en novembre 2018 après avoir interagi avec plusieurs fondateurs sur le terrain et recherché des contributions sur ce qu’ils aimeraient idéalement voir changer dans le processus d’inscription en Inde. Les contributions qui ont été recueillies sur une période de quatre mois ont conduit à la création d’un livre blanc sur la nécessité d’une inscription en Inde soutenue par des droits de vote différentiels (DVR). Le livre blanc s’efforçait d’expliquer, avec des recommandations concrètes article par article, pourquoi il était essentiel de créer de la richesse en Inde tout en continuant à soutenir le besoin de freins et de contrepoids pour la protection des investisseurs. Le livre blanc, accompagné de recommandations détaillées, a été soumis au SEBI, au NITI Aayog et au gouvernement indien pour de nouvelles délibérations.

L’effort d’IndiaTech.org était principalement de s’assurer que les fondateurs qui souhaitaient s’inscrire en Inde aient la possibilité de s’inscrire, de grandir et d’avoir la même liberté que leurs homologues fondateurs de start-up dans d’autres parties du monde. Pour la première fois, le besoin de « création de richesse » en Inde a également été professé de manière détaillée. Lorsque ce voyage a commencé en 2019, il était clair qu’il s’agirait d’un processus étape par étape dans cette direction et on pensait que d’ici 2021, l’Inde assisterait peut-être à quelques introductions en bourse à succès des sociétés émergentes de technologie Internet en Inde. Le voyage a ensuite conduit au processus de découverte selon lequel les aspirations de nombreuses start-ups/licornes se répartissaient en plusieurs catégories, d’abord celles qui voulaient une liste normale, ensuite celles qui voulaient utiliser la route QIB, troisièmement celles qui voulaient QIB plus DVR, quatrièmement celles qui voulaient voulaient s’inscrire en tant qu’aucun promoteur ou PDG professionnel, et cinquièmement certains qui voulaient toujours s’inscrire à l’étranger.

Ce voyage a semblé bénéficier d’un large soutien de la part des médias indiens qui ont rapporté positivement à l’appui de tels efforts qui ont aidé à établir la croyance en Inde et aux investisseurs mondiaux que les sociétés indiennes de technologie Internet étaient arrivées à maturité et avaient la maturité et la soif de s’inscrire en Inde. .

Cette année, l’histoire de la start-up indienne a subi une transformation massive malgré la pandémie, les introductions en bourse pleuvant dans le nouveau pays des licornes. Le rôle de SEBI en tant que régulateur pour y parvenir est appréciable et continue d’être dans la bonne direction à la lumière des nombreuses mesures récemment annoncées permettant aux licornes indiennes de s’inscrire en Inde. Alors que le nombre de ces start-ups technologiques augmente pour devenir des licornes, il y a une énorme liste d’introductions en bourse qui se traduit également par un nouveau chapitre sur les marchés primaires et la création de richesse de l’Inde. L’inscription a été un objectif pour chaque start-up poursuivant le Big Billion Dream. Avec la possibilité de s’inscrire en Inde devenant une réalité, la nécessité de considérer les marchés étrangers comme la seule option diminue. Les start-up ont attiré en moyenne 10 milliards de dollars d’investissements par an et IndiaTech.org estime que ce nombre pourrait atteindre 30 à 40 milliards de dollars par an si ces réformes se poursuivent.

L’auteur est PDG, IndiaTech.org

