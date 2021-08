L’insomnie expliquée : pourquoi nous ne pouvons pas dormir

Si vous avez déjà voyagé entre des fuseaux horaires éloignés, vous savez à quel point le décalage horaire peut bouleverser votre corps. Mais si vous êtes généralement fatigué lorsque votre réveil sonne chaque matin, il se peut que vous soumettiez votre corps à ce même type de stress tous les jours.

Les chercheurs sur le sommeil appellent ce phénomène le « décalage horaire social » : le décalage entre nos horaires quotidiens et les exigences biologiques uniques de nos horloges internes. Plus l’écart entre votre « temps biologique » (l’horaire unique pendant lequel votre corps a besoin de sommeil) et votre « temps social » (l’horaire que vous suivez à la place) est grand, plus votre risque de développer une multitude de problèmes de santé est grand. On estime que les deux tiers des personnes subissent une heure de décalage horaire social par semaine et un tiers en subissent deux ou plus, ce qui équivaut à voler de Los Angeles à Chicago chaque semaine.

Ce désalignement est au cœur d’une crise de santé publique du manque de sommeil. Des décennies de recherche ont établi un lien entre un sommeil insuffisant et des taux plus élevés d’obésité, de maladies cardiaques et même d’Alzheimer et de démence. Aux États-Unis, un tiers des adultes déclarent ne pas dormir suffisamment chaque nuit ; pour les adolescents, c’est près de 70 pour cent.

Dans cet épisode de Glad You Asked, nous explorons comment les rythmes biologiques façonnent nos horaires de sommeil et comment le sommeil contribue à des disparités sociales plus larges en matière de santé.

