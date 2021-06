L’insomnie peut entraîner un déclin cognitif à l’âge adulte

19/06/2021 à 00h01 CEST

Si tu as insomnie vous aurez probablement des problèmes de mémoire ou de concentration une décennie plus tard.

Plus précisément, il est évident qu’avoir des problèmes trouver le sommeilComparé à d’autres schémas d’insomnie, il entraîne un déclin cognitif 14 ans plus tard.

C’est ce qu’assure une étude menée par des chercheurs de l’université du Michigan et publiée dans la revue Sleep.

Une étude longitudinale

La recherche a analysé les données sur le sommeil de plus de 2500 adultes plus de 65 ans de 2002 à 2016.

Au 2002, les répondants ont déclaré avoir insomnie, qui comprenait des difficultés à s’endormir, des réveils nocturnes, des réveils précoces et un manque de repos.

14 ans plus tard, lors du test cognitif en 2016, beaucoup avaient problèmes avec la Mémoire ou la Langue.

Ceux qui, en particulier, déclaraient avoir des difficultés à s’endormir, avaient pires résultats par rapport à ceux qui n’avaient pas ce symptôme d’insomnie.

Cela prédisait un Mémoire épisodique, fonction exécutive, Langue, rapidité débit et performances visuospatiales le plus déficient chez ces personnes.

« Bien qu’il existe des preuves d’un lien entre l’insomnie et le déclin cognitif, le interprétation de ces associations peuvent être difficile vu la manière dont ils peuvent être présentés chez chaque individu”, détaillent les experts.

Une autre découverte importante

De plus, une analyse supplémentaire a révélé que les associations entre le sommeil et la cognition s’expliquaient par la symptômes dépressifs et les maladies vasculaires subies par ces personnes en 2014.

Ces résultats sont importants étant donné le manque de traitements actuels pour les troubles cognitifs tardifs, comme la maladie d’Alzheimer. Alzheimer et autres démences.

Les experts soulignent que, malgré cela belle découverte, des recherches supplémentaires sont nécessaires.

De cette façon, déterminer un traitement à temps pour l’insomnie, la dépression ou les maladies vasculaires, peut empêcher ou ralentir la progression de troubles cognitifs.

Qu’est-ce que l’insomnie ?

L’insomnie implique Difficulté à s’endormir ou rester endormi, ou se réveiller régulièrement plus tôt que souhaité, malgré le fait de laisser suffisamment de temps au lit pour dormir.

Les symptôme la journée comprend fatigue ou somnolence, se sentant insatisfait du sommeil, ayant du mal à se concentrer et ayant peu de motivation ou d’énergie.

Types d’insomnie

L’insomnie peut être aiguë (de courte durée) ou chronique (de longue durée).

L’insomnie aigu il est courant. Les causes les plus courantes sont le stress ou un événement traumatisant. Cela dure généralement des jours ou des semaines.

L’insomnie chronique dure un mois ou plus. La plupart des cas d’insomnie chronique sont secondaires.

C’est-à-dire qu’ils sont le symptôme ou l’effet secondaire d’un autre problème, tel que certains problèmes médicaux, médicaments et autres troubles du sommeil.

Des substances telles que la caféine, le tabac et l’alcool peuvent également être une cause et doivent être éliminées pour parvenir à une bonne routine de sommeil.

Conseils pour le combattre

Si vous souffrez d’insomnie, voici quelques conseils qui peuvent vous aider à la combattre efficacement :

Gardez une trace : notez combien vous dormez et à quelle heure, quand vous vous réveillez, les symptômes que vous avez et à quel moment de la journée ils apparaissent. Cela vous aidera à identifier les activités ou les habitudes qui vous empêchent de vous endormir. Établissez une routine saine : Trouvez une activité qui vous détend juste avant d’aller vous coucher, évitez de regarder la télévision ou de surfer sur Internet, et fixez des heures de coucher et de réveil appropriées. .Utiliser le lit uniquement pour dormir : ne pas regarder la télévision ni manger dedans, trouver un autre endroit pour se détendre ou lire et ne pas aller travailler au lit.Éviter le tabac, l’alcool et les boissons excitantes. Pour qu’elles ne nous enlèvent pas le sommeil la nuit, les siestes ne doivent pas durer plus de 10 ou 20 minutes et il ne faut jamais dormir après 16h00 Pratiquer des techniques de relaxation Prendre soin de soi Créer un environnement adapté : Réduire l’intensité de la lumière environ 2 heures avant d’aller dormir. Un éclairage doux avec une lumière ambiante affecte moins notre système nerveux et nous aidera à nous endormir.