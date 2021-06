L’insouciance dans la robe d’Ana Bárbara qui lui a fait passer un mauvais moment

in

“Ça arrive généralement, fais plus attention”, “mais ça Barbara”, “Cette Ana Barbara a déjà un long répertoire d’accidents où elle montre bien plus qu’elle ne devrait”, “Jésus du jardin, tu devrais utiliser du scotch double face pour la peau et le tissu Ne laissez pas ces accidents vous arriver, haha ​​””, ” les filles en l’air, faites attention Ana Barbara, vous pouvez avoir froid “, sont quelques-uns des commentaires que l’on peut lire sur le réseau social.

Ce n’est pas la première fois qu’Ana Bárbara partage ce type de vidéos sur ses réseaux sociaux, dans lesquelles elle se moque des accidents qu’elle subit avec sa garde-robe. Il y a quelques semaines, il a publié une autre vidéo d’un concert qu’il a fait il y a quelques années dans lequel il a également eu un problème avec ses vêtements.

L’interprète de Lo Busqué sort de sa loge vers la scène, comme dans toute autre présentation, mais petit à petit elle limite les pas de danse avec lesquels elle accompagne son spectacle, jusqu’à ce que la chanson se termine en détresse et se couvre les jambes de son chapeau. .

“Pour m’être enfuie, j’ai oublié de mettre ma jupe, mais bon, j’espère que ça ne vous dérange pas”, ce à quoi les participants répondent en riant. “Bon sang, apportez-le-moi, ne soyez pas les mecs, jusqu’à maintenant je m’en souvenais, c’est le rouge qui est accroché là”, dit la chanteuse au micro à son équipe.