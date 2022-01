L’INSP vient de faire un changement majeur

Le réseau câblé indépendant INSP a annoncé un changement majeur cette semaine. Le réseau a publié un nouveau logo, avec un chapeau de cowboy au-dessus de son nom, ainsi qu’un nouveau slogan. Le changement de marque reflète mieux la programmation du réseau, qui est désormais dominée par les films et émissions de télévision occidentaux et adjacents à l’Ouest. Le changement est entré en vigueur immédiatement mardi.

Le nouveau slogan de l’INSP est « Heroes Live Here ». Dale Ardizzone, directeur de l’exploitation de l’INSP, a déclaré qu’il était « grand temps » pour le réseau de se renommer à nouveau, à peine 11 ans après le dernier changement de marque. Le nouveau logo a été conçu par Hayes Tauber, vice-président exécutif du marketing de l’INSP, et son équipe marketing, aux côtés de la designer Paula Scher.

« Au cours de la dernière décennie, le réseau a connu une croissance explosive des cotes d’écoute et a attiré un auditoire fidèle, en particulier de la part de téléspectateurs qui adoptent profondément le contenu occidental », a déclaré Ardizzone dans un communiqué. « Nous avions besoin d’un logo qui fasse une déclaration, d’un seul coup d’œil, sur l’apparence actuelle de notre programmation. Quelque chose d’audacieux, avec une confiance tranquille. Une icône qui dit : « C’est INSP. » »

Scher a été la force majeure du concept de rebranding, a déclaré Tauber. « Sa conceptualisation et ses conseils ont été inestimables. Le chapeau de cowboy est un symbole durable », a expliqué Tauber. « C’est une icône importante et vénérée dans la culture américaine, à la fois passée et présente. Le chapeau texturé représente des gens du sel de la terre avec cœur et âme, qui ont mis une dure journée de travail. nos ongles, et notre chapeau patiné reflète cela. Le chapeau est positionné sur le texte avec un air fanfaron, communiquant discrètement que nous sommes un réseau avec lequel il faut compter ! Je suis très fier du produit fini et du message qu’il véhicule. »

L’INSP est né en tant que premier réseau de télévision PTL en 1978 et a été fondé par les télévangélistes Jim Bakker et Tammy Faye Bakker. En 1990, il est devenu Inspiration Network après la démission de Bakker. Deux décennies plus tard, le réseau a de nouveau été rebaptisé INSP. Bien que le réseau change à nouveau de nom, Ardizzone a déclaré à Variety qu’il n’était pas prévu de changer le nom pour mieux refléter sa nouvelle orientation de programmation. Il pense que le nouveau logo et le nouveau slogan peuvent faire « le gros du travail ».

« C’est intentionnel qu’il se trouve au-dessus du nom et qu’il repose en quelque sorte sur un poteau de clôture sur les deux premières lettres », a déclaré Ardizzone à Variety. « Pour ceux qui connaissent le contenu et le réseau, c’est évidemment tout à fait logique. Et ceux qui se demandent pourquoi nous avons un western, ça raconte l’histoire presque immédiatement. Cela faisait partie de l’objectif. »

La programmation de l’INSP est principalement constituée de contenu occidental acquis, mais le réseau basé en Caroline du Sud produit Ultimate Cowboy Showdown, une série de téléréalité animée par la star country Trace Adkins, et la série originale Wild West Chronicles. Le réseau est disponible dans 62 millions de foyers.