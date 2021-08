L’inspecteur général demande un examen des élections après qu’un employé de la FEC a révélé ses liens avec Trump ⋆ 10z viral

L’inspecteur général de la Commission électorale fédérale (FEC) appelle l’agence à revoir ses politiques d’éthique et ses contrôles internes après qu’une enquête de ProPublica l’année dernière a révélé qu’un cadre supérieur soutenait ouvertement Donald Trump et maintenait une relation étroite avec un avocat républicain qui est allé pour devenir le meilleur avocat de la campagne Trump de 2016.

La FEC, qui emploie 300 personnes, est un organisme de réglementation indépendant créé par le Congrès pour faire appliquer la loi sur le financement des campagnes électorales. Il est dirigé par six commissaires nommés par le président, dont quatre doivent voter ensemble pour que l’agence prenne des mesures officielles, une exigence qui visait à renforcer le compromis non partisan mais qui a entraîné un blocage chronique.

Le rapport de ProPublica a soulevé des questions sur l’impartialité de la responsable de la FEC, Debbie Chacona, une fonctionnaire qui supervise l’unité chargée de maintenir les contributions illégales hors des campagnes politiques américaines. Les membres du personnel de la division sont censés adhérer à un code d’éthique strict et renoncer à toute activité partisane publique car de telles actions pourraient impliquer un traitement préférentiel pour un candidat ou un parti et compromettre la crédibilité de la commission.

Dans ses conclusions, l’inspecteur général a déclaré que Chacona, chef de la division d’analyse des rapports de la FEC, ou RAD, n’était pas intervenu de manière inappropriée dans un examen de la collecte de fonds du comité inaugural de Trump et avait agi « conformément à la loi et à la politique pertinentes » en autorisant les analystes de carrière à gérer les dépôts.

Nouveau : l’inspecteur général de la FEC a demandé à l’agence de revoir ses politiques et ses contrôles internes après que ProPublica a révélé les liens non divulgués d’un employé clé avec Trump. https://t.co/tCMo2kOTPx – ProPublica (@propublica) 12 août 2021

L’inspecteur général a également contesté la façon dont la FEC réglemente les comités présidentiels inauguraux, qui sont des entités à but non lucratif distinctes des comités de campagne. Le comité inaugural de Trump a collecté un record de 107 millions de dollars auprès de plus de 1 000 contributeurs. Son rapport de divulgation initial comptait 510 pages.

Il est interdit aux comités d’investiture et aux comités politiques d’accepter des contributions de ressortissants étrangers. Mais le comité inaugural de Trump a inclus dans ses rapports de divulgation les dons de contributeurs en dehors des États-Unis, et RAD s’est appuyé sur la parole du comité selon laquelle les donateurs étaient bien des citoyens américains, selon le rapport de l’inspecteur général. Les enquêteurs ont contesté cette pratique. Ils ont noté que la politique de la RAD consistant à accepter « l’autocertification » d’un comité n’était consignée dans aucune politique, et ils ont recommandé que la division fixe un seuil lorsqu’une telle contribution déclencherait une enquête plus approfondie pour vérifier de manière indépendante la source de l’argent.

‘… et a des liens étroits avec son avocat de campagne 2016, Don McGahn. Les experts ont déclaré que ces actions soulèvent des questions d’impartialité. Debbie #Chacona « une employée d’une agence d’anciens combattants qui dirige la division d’analyse des rapports de la #FEC, ou #RAD, depuis 2010, a clairement exprimé son allégeance partisane » https://t.co/ASSPa320vL – Ramona (@desderamona) 25 mai 2021

Chacona a affiché son soutien à Trump dans des publications sur Facebook, dont une dans laquelle elle a posé avec sa famille autour d’un panneau « Make America Great Again » lors de l’inauguration de Trump en janvier 2017. Par ailleurs, des courriels obtenus par ProPublica ont montré qu’elle consultait également régulièrement sur des questions personnelles et professionnelles l’avocat républicain, Donald McGahn, lorsqu’il était commissaire de la FEC de 2008 à septembre 2013.