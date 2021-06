L’inspecteur général du HHS lance une enquête sur le programme de subventions du NIH ⋆ 10z viral

in

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) a annoncé mardi que le chien de garde de l’agence lancerait une enquête sur le programme de subventions dans le cadre des National Institutes of Health (NIH) après que le NIH a financé une entité de recherche envoyant de l’argent à l’Institut de virologie de Wuhan (WIV ).

De 2014 à 2019, le NIH a approuvé une subvention annuelle de 600 000 $ sur cinq ans à l’Alliance EcoHealth à but non lucratif basée à New York qui, à son tour, est allée étudier les coronavirus de chauve-souris qui pourraient infecter les humains au WIV, un site d’origine suspecté du nouveau coronavirus de Wuhan.

Selon le département d’État, le WIV a travaillé en collaboration avec l’armée chinoise et s’est engagé dans des recherches à haut risque sur le « gain de fonction », dans lesquelles les scientifiques extraient des virus dans la nature et les modifient pour infecter les humains afin d’étudier des thérapies potentielles telles que des vaccins. . Cette forme de recherche est si dangereuse que le gouvernement américain a interdit son financement en 2014, tandis que le HHS a mis en place des processus pour évaluer les propositions de subventions avant la levée du moratoire trois ans plus tard.

Plus tôt ce mois-ci, les représentants républicains de la Chambre Jim Jordan de l’Ohio et Mike Gallagher du Wisconsin ont lancé la première enquête du Congrès sur le HHS lui-même pour son échec à examiner correctement la subvention à EcoHealth Alliance dans le cadre de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), un sous -agence des NIH dirigée par le Dr Anthony Fauci.

Le Dr Fauci est un défenseur de longue date de la recherche sur le gain de fonction, écrivant dans un article de 2012 que l’étude valait le risque d’une pandémie.

Alors que le Dr Fauci a reconnu l’existence de la subvention annuelle de 600 000 $ à EcoHealth devant les législateurs plus tôt cette année, des documents internes obtenus par Judicial Watch montrent que le montant pourrait avoir été encore plus élevé, jusqu’à 826 000 $.

Mardi, la sénatrice républicaine de l’Iowa, Joni Ernst, a dévoilé le NIH en tant que récipiendaire de juin de son “Squeal Award” mensuel, où la sénatrice identifie les sources de dépenses gouvernementales inutiles. Ernst a également dévoilé la loi Stop the Outlay of Payments (STOP) visant à réduire le financement des groupes qui refusent la transparence sur ses projets.

Lors d’une réunion mardi avec des journalistes, The Federalist a demandé si nous aurions jamais su qu’EcoHealth Alliance acheminait de l’argent vers le WIV dans la province du Hubei en l’absence d’une pandémie, le sénateur Ernst a déclaré que c’était “douteux”.

Interrogé par The Federalist sur la façon dont son projet de loi corrigerait cela, Ernst a souligné son rejet de l’argent fédéral provenant d’organisations qui ne se conforment pas aux mesures de transparence.