L’inspecteur Sebastian Vettel offre l’or de la comédie à l’aile de Lewis Hamilton

Sebastian Vettel a plaisanté sur le fait de toucher les ailes de la Mercedes de Lewis Hamilton après les qualifications au sprint au Brésil.

Même avant le sprint à Interlagos, le week-end avait été assez intense, les hors-piste étant à l’honneur.

Après avoir atteint la P1 en qualifications traditionnelles vendredi, Hamilton a été mis sous enquête pour une infraction technique potentielle concernant son DRS et a finalement été disqualifié, l’obligeant à commencer les qualifications de sprint par l’arrière plutôt que par l’avant.

Si cela ne suffisait pas au drame, Max Verstappen a également fait l’objet d’une enquête pour avoir touché l’aileron arrière de la voiture septuple championne du monde dans le parc fermé après les qualifications.

Le faire est illégal, et alors que le Néerlandais s’est échappé sans pénalité de course car il n’était pas réputé avoir causé de dommages, il a été condamné à une amende de 50 000 € et a averti que refaire la même chose pourrait bien entraîner une sanction plus sévère.

Il y a peu de pilotes sur la grille qui aiment plus les bonnes blagues que Vettel, et c’était très évident à la fin de tout le chaos, l’Allemand s’amusant un peu sur la radio de l’équipe à la fin du sprint.

la blague de l’aileron arrière et toute l’équipe qui rit en arrière-plan, comédien 😂 pic.twitter.com/OIgWYOPzyL — confort pour vettel stans (@vettelcomfort) 13 novembre 2021

« Merci, je vais toucher l’aileron arrière d’Hamilton », a-t-il déclaré à son équipe alors qu’il s’arrêtait au parc fermé après avoir été félicité pour sa performance.

« Je plaisante! Je vais essayer l’aile avant, c’est peut-être 25 000 € », a-t-il ajouté après s’être fait dire que ce serait « très cher ».

Ce fut un samedi largement réussi pour Vettel avec le Aston Martin franchissant la ligne en P10 juste devant l’ancien coéquipier Daniel Ricciardo. Comme Hamilton a une pénalité de cinq places sur la grille pour un changement d’ICE, il prendra le départ de la course principale en P9,

Malgré cela, il ne se sentait pas particulièrement optimiste pour dimanche car, à Ricciardo et Hamilton, il a deux voitures plus rapides alignées juste derrière lui.

En fait, il doute de pouvoir tenir le coup et marquer des points.

« Je pense que demain sera difficile », a déclaré Vettel aux journalistes dans le paddock de Sao Paulo.

« Les voitures derrière nous sont plus rapides. McLaren est derrière, nous aurons à nouveau Lewis derrière, donc ça va être difficile de s’accrocher. Nous verrons ce qui se passera demain. Nous avons pris un bon départ, donc je suis prêt à tout.