L’Instagram de Facebook pour les enfants inquiète les experts en sécurité des enfants

Les législateurs ont un message pour Facebook: arrêtez la version pour enfants d’Instagram avant qu’elle ne démarre.

Les sens. Ed Markey (D-MA) et Richard Blumenthal (D-CT) ainsi que les représentants Kathy Castor (D-FL) et Lori Trahan (D-MA) ont publié une déclaration exhortant Facebook à mettre un terme à ses projets de lancement d’Instagram application conçue pour les enfants de moins de 13 ans.

“Facebook a un bilan clair de ne pas protéger les enfants sur ses plates-formes”, ont déclaré les législateurs dans le communiqué de mardi. «Lorsqu’il s’agit de faire passer les gens avant les profits, Facebook a renoncé au bénéfice du doute, et nous exhortons vivement Facebook à abandonner son projet de lancer une version d’Instagram pour les enfants.»

Les législateurs se joignent à un nombre croissant de critiques qui disent que Facebook ne devrait pas déployer une telle application, citant le propre bilan de l’entreprise et ses préoccupations concernant le bien-être des enfants. Plus tôt en mai, 44 procureurs généraux des États et territoires américains ont également appelé Facebook à mettre un terme à ses projets, disant à l’entreprise dans une lettre que «Facebook ne répond pas à un besoin, mais en crée un».

Les experts en santé publique avaient précédemment exhorté Facebook à abandonner ses projets d’une nouvelle version d’Instagram destinée aux enfants de moins de 13 ans. Un tel plan, ont déclaré ces groupes dans une lettre envoyée en avril, «mettrait les jeunes utilisateurs en grand danger», arguant que Facebook n’est pas prêt à présenter et à superviser une application qui pourrait avoir une influence aussi puissante sur les jeunes enfants.

La nouvelle application, qui a déclaré que Facebook n’inclurait pas de publicités, est conçue pour les enfants de moins de 13 ans pour Instagram, qui est de 13 ans. Facebook dit également qu’il essaie de trouver de nouvelles méthodes, y compris l’utilisation de l’intelligence artificielle, pour confirmer que les utilisateurs sur le principale plate-forme Instagram n’ont pas moins de 13 ans. Cette restriction d’âge est le produit d’une loi de 1998 appelée la loi sur la protection et la confidentialité en ligne des enfants (COPPA), qui établit des exigences plus strictes et des responsabilités financières potentielles pour les plates-formes en ligne qui collectent des informations personnelles sur les utilisateurs sous 13 sans le consentement de leurs parents. Les experts en sécurité des enfants craignent que les médias sociaux ne représentent également des menaces supplémentaires pour les jeunes enfants.

«L’accent mis par Instagram sur le partage de photos et l’apparence rend la plate-forme particulièrement inadaptée aux enfants qui se trouvent au milieu d’étapes cruciales de développement de leur sentiment de soi», ont déclaré les organisations, qui incluent la Campagne pour une enfance et des parents sans publicité. PDG Mark Zuckerberg dans la lettre. «Les enfants et les adolescents (en particulier les jeunes filles) ont appris à associer des photos trop sexualisées et très éditées d’eux-mêmes avec plus d’attention sur la plate-forme et de popularité parmi leurs pairs.»

Les experts en santé publique et les groupes de défense des enfants qui ont signé la lettre affirment également que les médias sociaux conçus pour les enfants pourraient violer la vie privée des jeunes et créer un risque accru de dépression, parmi une grande variété d’autres préjudices potentiels.

«Au cours de la pandémie, j’ai entendu d’innombrables histoires de parents d’enfants d’âge élémentaire au sujet d’interactions dramatiques et problématiques sur les réseaux sociaux auxquelles les enfants n’étaient pas prêts sur le plan du développement», a déclaré Jenny Radesky, professeur de pédiatrie à l’Université du Michigan. faculté de médecine, dans un communiqué d’avril. «Un Instagram pour les enfants est la dernière chose dont ils ont besoin.»

Les membres du Congrès ont exprimé leur inquiétude quant au fait que ces applications sont devenues addictives, nuisent à la santé mentale et à l’estime de soi des jeunes et mettent en danger la vie privée des enfants. Dans le même temps, les entreprises de technologie sont aux prises avec le fait que les enfants de moins de 13 ans, qui ne sont techniquement pas autorisés sur leurs plates-formes, parviennent de toute façon à y accéder.

Le débat sur les enfants sur les réseaux sociaux a été relancé à la suite d’un rapport de BuzzFeed News en mars selon lequel Facebook en était aux premiers stades de la création d’une application Instagram pour les moins de 13 ans.

Facebook a défendu son plan Instagram pour les enfants, affirmant qu’il s’agissait d’un effort pour empêcher les jeunes d’accéder à son service principal. La société a également déclaré à Recode en avril que la nouvelle version d’Instagram était conçue en consultation avec des experts en développement de l’enfant et en santé mentale ainsi qu’avec des défenseurs de la vie privée, un processus qui, selon l’entreprise, prendra plusieurs mois.

«Nous venons de commencer à explorer une version d’Instagram pour les jeunes adolescents», a déclaré la porte-parole de Facebook, Stephanie Otway. «La réalité est que les enfants sont en ligne. Ils veulent entrer en contact avec leur famille et leurs amis, s’amuser et apprendre, et nous voulons les aider à le faire d’une manière sûre et adaptée à leur âge.

Otway a ajouté que Facebook n’avait pas plus de détails à partager sur la façon dont il abordera la modération du contenu pour sa plate-forme axée sur les enfants. La perspective que des adultes interagissent avec des enfants sur Instagram est particulièrement préoccupante. En mars, Instagram a ajouté de nouvelles fonctionnalités pour restreindre les messages directs entre adolescents et adultes qu’ils ne suivent pas, et a déclaré qu’il cherchait à rendre plus difficile pour les adultes ayant un «comportement potentiellement suspect» d’interagir avec les jeunes.

Dans une lettre envoyée aux législateurs fin avril, Facebook a souligné son engagement en faveur de la sécurité des enfants, y compris ses efforts de modération du contenu et son travail avec des chercheurs pour étudier le bien-être des jeunes sur Internet. Mais les législateurs ont déclaré mardi que la réponse de Facebook n’était pas suffisante, affirmant que la société «refusait de prendre des engagements significatifs sur la manière dont elle garantira que sa proposition d’application Instagram Kids ne nuit pas à la santé mentale des jeunes utilisateurs et ne menace pas leur vie privée.

Les tentatives précédentes d’entreprises technologiques et médiatiques pour atteindre un grand nombre de jeunes enfants en ligne ont rencontré des problèmes, et la Federal Trade Commission a été impliquée dans plusieurs affaires liées aux plateformes technologiques et à la vie privée des enfants. En 2017, Facebook a lancé une version pour enfants de son application Messenger. Deux ans plus tard, Facebook a mis fin à une faille technique dans son système qui permettait aux enfants d’entrer dans des discussions de groupe avec des inconnus que leurs parents n’avaient pas approuvés. La société affirme maintenant qu’il existe plus de 7 millions de comptes actifs mensuels sur le service Messenger Kids.

YouTube a également rencontré des problèmes avec son application pour les jeunes, YouTube Kids, qu’elle a lancée en 2015. La société a dû sévir contre la diffusion de vidéos inappropriées auprès des jeunes. Plus tôt ce mois-ci, le sous-comité de la Chambre sur la politique économique et des consommateurs a déclaré à la PDG de YouTube, Susan Wojcicki, qu’il enquêtait sur YouTube Kids, martelant le service pour un contenu de mauvaise qualité, un niveau élevé de placement de produit et une modération insuffisante du contenu.

YouTube a annoncé en mai qu’il changeait la façon dont la fonction de lecture automatique dans son application pour enfants après que Recode ait posé des questions sur l’outil et l’inquiétude croissante au Congrès concernant les enfants regardant une boucle sans fin de vidéos recommandées par algorithme. En avril, Viacom, Disney et 10 entreprises de technologie publicitaire sont parvenues à un règlement dans le cadre d’un procès accusant ces entreprises de lancer un logiciel de suivi sur des applications destinées aux enfants sans le consentement des parents des enfants.

Ainsi, même si nous ne savons pas quand une version pour enfants d’Instagram sera lancée, il est clair que les législateurs et les experts en sécurité des enfants ne sont pas satisfaits des plates-formes technologiques ciblant les enfants. Et si et quand l’application est lancée, les problèmes passés avec les plates-formes axées sur les enfants ainsi qu’Instagram lui-même suggèrent que la nouvelle application pourrait être un fauteur de troubles.

