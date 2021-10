L’Instagram de Kate Middleton et William pourrait aider l’avenir de la firme – « Très grand intérêt » | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse gardent la majeure partie de leur vie à l’abri des regards du public, le couple royal choisissant soigneusement ce qu’il souhaite partager sur ses profils sociaux. Cependant, Kate et William tiennent leurs abonnés au courant des problèmes qui leur sont importants et partagent un aperçu de leur vie.

Alors que la popularité de la monarchie diminue au Royaume-Uni, l’expert royal Richard Fitzwilliams prédit que les médias sociaux deviendront de plus en plus importants pour le cabinet.

« Je pense que la famille royale a été très à jour dans la façon dont elle a utilisé les médias sociaux – la façon dont la reine l’a utilisé pendant le verrouillage, l’Instagram des Cambridges », a-t-il déclaré à MyLondon.

« William et Kate sont extrêmement populaires, et ils défendent également des causes importantes : la santé mentale, l’environnement, les causes pour les jeunes enfants.

« Il y a aussi la façon dont ils gèrent le niveau d’exposition et d’intimité, ce qui est si important pour leurs enfants. »

Un récent sondage YouGov a montré qu’un pourcentage alarmant de personnes est en faveur de l’abolition de la monarchie.

Dans le groupe d’âge des 18 à 24 ans, 41 % ont déclaré que la monarchie devrait être remplacée par une personnalité élue.

Cependant, M. Fitzwilliams pense que l’Instagram des Cambridges pourrait augmenter la popularité de la famille royale parmi la jeune génération.

« Le fait que Catherine soit si douée pour prendre des photos, la façon dont ils ont utilisé les vidéos – le but est d’obtenir un équilibre afin que vous ayez autant d’intimité que possible pour des raisons évidentes, mais il y a aussi cet énorme intérêt [in the children] qui continuera à mesure qu’ils vieilliront », a-t-il déclaré.

« Aucun enfant sur terre n’est aussi recherché en termes d’informations à son sujet et de photographies que George, Charlotte et Louis.

« Compte tenu du fait qu’ils sont encore jeunes, leur accès est réglementé et limité.

« Aux moments appropriés, nous en verrons plus. »

La plupart des photos partagées par le couple sur leur Instagram, @dukeandduchessofcambridge, ont été prises par Kate elle-même.

Le profil permet aux membres de la famille royale de créer leur propre marque personnelle et de partager des détails intimes de leur vie tout en restant une famille privée.