L’Instagram de sa petite amie mène le FBI à Capitol Rioter ⋆ .

Un homme du Kentucky fait face à trois accusations après que le FBI a déclaré avoir admis avoir pris part au siège du 6 janvier sur le complexe du Capitole américain à Washington, DC Des agents fédéraux ont été arrêtés Stephen Chase Randolph, 31 ans, de Harrodsburg, à l’aide de photos et de vidéos prises le jour de la brèche mortelle, de la technologie de reconnaissance faciale, du compte Instagram de sa supposée petite amie et d’une interview d’infiltration avec Randolph lui-même alors qu’il était au travail.

“[T]Deux agents du FBI, agissant à titre d’infiltration, ont subrepticement enregistré une conversation avec RANDOLPH sur son lieu de travail », lit-on dans un exposé des faits du FBI au tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia. «Au cours de l’interaction, RANDOLPH, qui s’est identifié comme« Stephen », a admis avoir assisté aux émeutes au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021.»

Les papiers du tribunal continuent en alléguant que Randolph s’est vanté de ses exploits – notamment avoir vu une «femme policier se faire pousser par des barricades» et avoir peut-être subi une commotion cérébrale:

RANDOLPH a déclaré qu’il avait assisté au discours de l’ancien président, mais qu’il était parti tôt après avoir entendu que les gens se rendraient au Capitole américain. RANDOLPH a déclaré qu’en arrivant dans la zone du Capitole américain, des barrières en acier avaient été installées devant une zone herbeuse devant le bâtiment du Capitole américain et qu’il y avait environ 15 policiers répartis dans cette zone particulière. RANDOLPH a déclaré qu’il était dans cette zone pendant environ 5 minutes avant que «la merde ne devienne folle» et qu’il se tenait près de personnes qui lançaient des objets sur la police. RANDOLPH a ajouté: «J’étais dedans» et «C’était putain de plaisir» en se référant au fait d’être dans la foule au Capitole américain. RANDOLPH a déclaré avoir vu une policière se faire pousser par des barricades et que sa tête avait rebondi sur les mains courantes des escaliers. RANDOLPH était d’avis que la policière avait probablement eu une commotion cérébrale parce qu’elle était recroquevillée en position fœtale après avoir été poussée au sol.

Un communiqué de presse publié par le ministère américain de la Justice a déclaré que l’officier avait perdu connaissance.

La vidéo de la scène montrait Randolph «poussant et tirant de force» sur «des barricades métalliques, faisant tomber un officier de l’USCP et se cognant la tête dans les escaliers avant de perdre connaissance», a ajouté le communiqué de presse. «Il a continué d’agresser deux autres officiers de l’USCP en poussant physiquement, bousculant, agrippant et généralement en résistant aux officiers.

Selon des documents judiciaires, le FBI a identifié l’accusé en partie via le compte Twitter @SeditionHunters, qui a publié des photos de l’homme qu’ils ont finalement déterminé être Randolph. Les vêtements de l’accusé (un toboggan gris Carhartt, une veste noire avec une poche poitrine de chaque côté et des coutures sur chaque manche, et un col roulé gris) étaient des caractéristiques de repérage clés qui ont aidé les agents et les informateurs à suivre les mouvements de Randolph sur plusieurs images et vidéos prises en janvier. 6.

Une image claire du visage du suspect – connue à l’origine sous le nom d’image 168-AFO – a été soumise à ce que le FBI a appelé «un outil de comparaison faciale open source, connu pour fournir des résultats fiables dans le passé». Cet «outil a donné des résultats associés à la page Instagram» d’une personne identifiée comme étant la petite amie de Randolph. Plusieurs des photos Instagram montraient Randolph portant les mêmes vêtements qu’il portait à la capitale. Le compte Instagram a donné un prénom; des vérifications ultérieures sur les comptes Facebook d’amis et de parents ont révélé le prénom, le deuxième prénom et le nom de famille du défendeur. Le FBI a ensuite sorti la photo du permis de conduire de Randolph, qui semblait montrer la même personne filmée au Capitole.

L’admission de l’accusé à des agents fédéraux infiltrés a fourni une confirmation suffisante pour que le FBI puisse procéder à une arrestation. Selon les archives judiciaires, Randolph portait certains des mêmes vêtements mentionnés ci-dessus lorsque les agents lui ont parlé au travail.

Randolph est accusé d’avoir agressé, résisté ou empêché un agent de causer des blessures corporelles; obstruction à l’application de la loi pendant les troubles civils; et obstruction à la justice et au Congrès.

