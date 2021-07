L’installation d’acier électrique de JSW Steel prévoit d’obtenir un coup de pouce dans le cadre du programme PLI du gouvernement

L’Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) était également le plus élevé jamais enregistré à Rs 10 274 ​​crore, avec des marges d’exploitation atteignant 35,5 %.

Les projets de JSW Steel visant à mettre en place une usine de fabrication de tôles d’acier électriques orientées grain seront pleinement satisfaits du programme d’incitations liées à la production (PLI) annoncé par le gouvernement dans le secteur des aciers spéciaux la semaine dernière.

JSW Steel a déclaré en mai avoir signé un protocole d’accord pour mener une étude de faisabilité avec JFE Steel Corporation, un partenaire d’alliance stratégique, afin de créer une coentreprise de fabrication et de vente de tôles d’acier électriques orientées grain en Inde.

S’adressant à FE, Seshagiri Rao, directeur général conjoint de JSW Steel et Group CFO, a déclaré que cette JV relèverait du PLI et que le programme renforcerait l’élan. « L’étude de faisabilité est actuellement en cours et nous prendrons un appel sous peu, et nous pensons que le programme PLI nous aidera à le faire. Nous travaillons actuellement sur la demande potentielle et sur le type d’investissement requis, comment le structurer, etc., que nous devrions finaliser d’ici la fin de cette année civile », a-t-il déclaré.

Rao a déclaré que le programme PLI est “bien structuré et pensé” dans la manière dont certaines catégories de produits ont été identifiées pour des incitations basées sur leur importation ou leur non-production en Inde, mais ont un grand potentiel de fabrication dans le pays. « La façon dont ils ont structuré les pourcentages incitatifs est très progressive. Les produits qui sont particulièrement intensifs en capital, axés sur la technologie et qui ne sont pas du tout fabriqués en Inde sont soumis au montant maximum d’incitation, comme l’acier électrique, qui a été affecté à 12% d’incitation, tandis que le bas de gamme n’a été fourni qu’à 4%. incitatif », a-t-il déclaré.

Le 22 juillet, le Cabinet a approuvé un programme PLI de 6 322 crores de roupies pour stimuler la production nationale d’acier spécial de haute qualité, qui représentait 60 % des importations indiennes de métal au cours de la dernière année fiscale et illumine les perspectives de l’industrie locale qui opère principalement à le bas de la chaîne de valeur. Dans le cadre du programme, qui sera mis en œuvre entre les exercices 24 et 28, les fabricants éligibles recevront des incitations de l’ordre de 4 à 12 % sur la production incrémentielle. Cependant, l’avantage sera plafonné à un maximum de Rs 200 crore par groupe et par an, ce qui empêchera l’accaparement d’une partie substantielle des incitations par tout grand groupe industriel.

L’acier de spécialité et l’acier à valeur ajoutée de JSW Steel représentent ensemble 61 % des ventes consolidées de la société au dernier trimestre de juin. La part a considérablement augmenté, passant de 38 % au trimestre terminé en juin l’année dernière. Cependant, selon Rao, la part restera à ces niveaux car la capacité globale de l’entreprise devrait également augmenter.

Selon la société, la demande croissante d’énergie électrique, l’adoption croissante des énergies renouvelables et l’électrification des automobiles, une croissance continue est prévue pour les tôles d’acier électriques à grains orientés principalement utilisées dans les transformateurs en Inde et dans le monde.

L’acier de spécialité est un acier à valeur ajoutée dans lequel l’acier fini normal est travaillé par revêtement, placage, traitement thermique, etc. pour le convertir en acier à haute valeur ajoutée qui peut être utilisé dans diverses applications stratégiques comme la défense, l’espace, l’énergie, à part du secteur automobile et des biens d’équipement spécialisés, etc.

Selon un rapport de CARE Ratings, l’Inde était le deuxième plus grand producteur d’acier au monde au cours de l’exercice 21, mais sur les 102 millions de tonnes totales d’acier produites, seulement 18 millions de tonnes étaient de l’acier à valeur ajoutée ou de l’acier spécial.

Sur les 6,7 millions de tonnes d’importations d’acier fini au cours de l’exercice 21, près de 4 millions de tonnes d’importations concernaient uniquement de l’acier spécial, ce qui a entraîné une sortie de devises d’environ Rs 30 000 crore. Les alliages et les aciers inoxydables contribuent de manière disproportionnée à la facture des importations en valeur, les importations étant principalement constituées d’aciers alliés de haute qualité et d’aciers spéciaux.

Pendant ce temps, Rao a déclaré que les prix de l’acier, qui sont à un niveau record sur plusieurs années, ne devraient pas baisser de manière significative au cours de l’exercice 22, étant donné la forte demande pour le métal dans le monde. Cependant, les marges peuvent être corrigées en raison des coûts élevés provenant des réfractaires, des ferroalliages, des électrodes, du minerai de fer et du charbon à coke, et la société ressentira les pressions sur les coûts au moins au cours des deux prochains trimestres.

Cependant, les opérations à l’étranger de JSW Steel se sont redressées après l’exercice de refonte, et la forte demande et les prix aux États-Unis devraient se maintenir et contribuer à une nouvelle croissance. Les opérations américaines de la société ont réalisé un Ebitda de 34 millions de dollars pour la première fois après une longue période d’avril à juin 2021, et les opérations à l’étranger ont contribué à 282 crores de roupies à l’Ebitda consolidé contre une perte de 322 crores de Rs l’année dernière.

JSW Steel a déclaré son bénéfice net trimestriel consolidé le plus élevé jamais enregistré de Rs 5 900 crore pour le trimestre terminé en juin, tandis que les revenus d’exploitation ont plus que doublé pour atteindre un niveau record de Rs 28 902 crore au cours du trimestre. L’Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) était également le plus élevé jamais enregistré à Rs 10 274 ​​crore, avec des marges d’exploitation atteignant 35,5 %.

