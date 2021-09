L’installation d’un écran iPhone 13 tiers casse Face ID

Le tout nouvel iPhone 13 d’Apple est un appareil assez solide, mais des accidents se produisent et les écrans doivent souvent être remplacés. Une nouvelle vidéo YouTube montre ce qui se passe lorsqu’un écran non authentique est utilisé pour réparer un appareil de la série iPhone 13, Face ID refusant de fonctionner une fois l’échange terminé.

La vidéo YouTube montre un iPhone 13 avec un message d’erreur qui suggère que les utilisateurs doivent demander à Apple de remplacer l’écran de leur téléphone plutôt qu’un équipement tiers/

Message d’affichage important Impossible de vérifier que cet iPhone dispose d’un véritable écran Apple.

YouTuber Phone Repair Guru souligne qu’il existe peut-être un moyen de contourner ce problème, mais cela implique de terminer un travail que la plupart des ateliers de réparation ne pourront tout simplement pas faire, y compris le déplacement des puces de l’ancien écran cassé vers le nouveau.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Il n’est pas immédiatement clair pourquoi Apple a emprunté cette voie et j’ai contacté Apple pour commenter – ce message sera mis à jour si et quand une réponse aura été reçue. Des mesures similaires ont été prises en ce qui concerne Touch ID ces dernières années, mais ces écrans ont interagi avec Touch ID d’une manière qui pourrait éventuellement compromettre la mesure de sécurité par un écran tiers. On ne pense pas que ce soit le cas ici.

Apple s’efforce d’empêcher autant que possible les iPhones de se briser, et les nouveaux modèles ont les meilleurs écrans d’iPhone à ce jour en termes de protection du verre. Mais ils sont loin d’être incassables et s’ils ressemblent à l’iPhone 12, ils risquent également de se rayer trop facilement. Un écran de remplacement est une chose à laquelle beaucoup de gens doivent faire face – et perdre Face ID dans le cadre de la réparation est loin d’être idéal pour toutes sortes de raisons.