L’instant Gervonta Davis

George Kambosos a changé tous les plans mentaux du poids léger. Son statut d’agent libre signifie que toutes les routes sont ouvertes et que le principal bénéficiaire est Gervonta Davis (25-0, 24 KO). L’Américain de 27 ans est le boxeur de la division qui engage le plus le public. Ils commencent à l’appeler ‘Mini Tyson’ et c’est que chaque jour il rappelle plus ‘Iron Mike’. Ce flux qu’il gaspille pourrait être alourdi par son équipe. Floyd Mayweather, son promoteur et qui mène sa carrière avec Premier Boxing Champions, ne voulait pas se battre, en principe, contre des combattants d’autres promoteurs. Cela pourrait être stagnant… mais maintenant tout peut changer. Il est déjà allé au Royaume-Uni pour défendre l’IBF contre le super poids plume et il n’a aucun problème à aller en Australie pour se battre chez le champion.

Pour que cette équation soit vraie, Gervonta ne peut pas échouer ce dimanche (expose le WBA Regular du poids léger). « Tank » vient de gagner Leo Santa Cruz dans un combat et Mario Barrios dans un procès difficile qu’il a résolu avec son talent. Maintenant, il a eu un combat intéressant contre Rolando Romero, mais les accusations d’agression sexuelle l’ont fait tomber du cartel. Le remplacement a été difficile. Davis s’est imposé et peu ont voulu affronter quelqu’un comme lui dans un court délai. Isaac Cruz (22-1-1, 15 KO) s’est avancé. Le ‘Pitbull’ de 23 ans est face à une belle opportunité… mais c’est très difficile pour lui.

Gervonta est supérieure et doit le prouver. Il est temps pour vous d’intensifier, de gagner rapidement et de manière spectaculaire et de défier Kambosos. C’est votre moment et vous devez en profiter. Cruz est un combattant qui a du punch et qui sort avec beaucoup de rythme. Il va sûrement essayer ça, mais il doit faire attention aux contrecoups de Baltimore. Il ne permet aucune erreur ‘Tank’ et doit être pris en compte par le Mexicain.