L’Instant Pot Duo Crisp avec friteuse à air intégrée atteint le meilleur prix d’Amazon

La cuisine peut être un havre de paix. Vous avez la possibilité d’être aussi créatif que vous le souhaitez et de cuisiner ce que vous voulez. Que vous soyez boulanger, chef de barbecue ou quelqu’un qui fait une sacrée bonne salade, il y a toujours des hauteurs plus élevées que vous pouvez atteindre lorsque vous cuisinez. Mais si vous cherchez un moyen rapide et facile de préparer de délicieux repas dans votre cuisine, vous devez envisager de vous procurer un pot instantané. Avec un Instant Pot, vous pourrez en faire plus avec une seule machine. Il possède de nombreuses fonctions intégrées, telles qu’une mijoteuse, un cuiseur à riz, etc. Chez Amazon, vous trouverez fréquemment certaines des meilleures offres sur les pots instantanés sur Internet. Vous pouvez obtenir un Duo de pots instantanés pour seulement 89 $ en ce moment et c’est une bonne affaire. Mais nous vous déconseillons de le faire. En raison d’une vente en cours, Instant Pot Duo Crisp est à son prix le plus bas jamais enregistré sur Amazon.

Les Instant Pot Duo Crisp fournira toutes les fonctions que vous aimez dans l’Instant Pot et vous en offrira une de plus. Maintenant, vous pouvez aussi y faire frire à l’air! La taille que vous choisissez n’aura pas d’importance non plus, car les deux sont en vente. Vous pouvez opter pour l’option six pintes ou huit pintes, selon la taille de votre famille. Les deux sont à prix réduit !

L’Instant Pot Duo Crisp peut faire plus

Regardant vers le bas dans un Instant Pot Duo Crisp Source de l’image: Instant Pot/Amazon

La technologie révolutionnaire du Instant Pot Duo Crisp se trouve dans le couvercle. Cela peut exécuter 11 fonctions différentes : friture à l’air, rôtissage, cuisson, déshydratation, cuisson sous pression, cuisson lente, cuisson du riz, préparation du yaourt, cuisson à la vapeur, sauté et réchauffement des aliments. C’est l’Instant Pot qui frit à l’air. Grâce à la technologie EvenCrisp, le couvercle de la friteuse à air offre du croquant avec 95 % d’huile en moins. Vous pouvez utiliser ce couvercle pour la friture à l’air libre, puis utiliser le couvercle traditionnel pour les 10 autres réglages programmables.

Vous pourrez cuisiner rapidement ou lentement avec cette ingénieuse machine. Normalement, pour le option de six pintes, vous paierez 150 $ et cela en vaut vraiment la peine. Mais, grâce au meilleur prix de vente d’Amazon, vous l’obtiendrez pour seulement 119,99 $ ! Si vous souhaitez passer à l’option huit pintes pour nourrir davantage votre famille, cela coûte généralement 200 $. Mais aujourd’hui, il n’y en a plus que 149,99 $ !

Autres options

Si vous n’êtes pas sur le marché pour dépenser autant d’argent sur l’un de ces fantastiques ustensiles de cuisine, le Friteuse à air 6 en 1 Instant Vortex Plus est aussi une option. Cela offrira une tonne de fonctionnalités, y compris la friture à l’air, le grillage, le rôtissage, la déshydratation, la cuisson et le réchauffage. L’écran tactile affiche chaque étape de la cuisson. Cela préchauffera rapidement et ne prend pas de temps à nettoyer. C’est à seulement 69,95 $ pour une option de quatre pintes.

N’oubliez pas que ces prix ne dureront pas éternellement. Vous seriez intelligent de ramasser l’un d’entre eux pendant que vous le pouvez encore. Ils ont tendance à aller vite et à se vendre. Faites-en plus dans votre cuisine.

