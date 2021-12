L’instant Willy Hernangómez

Pour le premier de la saison, les Pélicans ont remporté trois matchs de suite. C’est d’actualité, bien sûr, car en Louisiane rien ne semble aller bien puisque tous les regards sont rivés sur ce qui se passe (le pied, l’échelle, l’attitude…) avec Zion Williamson, un joueur de franchise qui ne sait pas s’il le fera. finir par être. Mais maintenant, et grâce en partie au fait que c’est l’une des rares équipes à avoir trop de revers avec la pandémie, les choses avancent : 11-21, deux matchs de la 10e place (accès au jeu) après avoir battu le Les Blazers (111-97) qui ont laissé leurs mini bons sentiments et restent à 13-19. Aussi très loin de l’endroit où ils voulaient être mais onzième, grattant cette bouée de sauvetage.

L’inertie va au-delà de ces trois victoires : 8-5 lors des treize derniers matchs, 7-3 avec le quintette DeVonte’ Graham, Jason Hart, Brandon Ingram, Herb Jones, Jonas Valanciunas. Bonne chose. Et de bonnes sensations avec une rotation qui inclut déjà, définitivement, Willy Hernangómez, qui a débuté le parcours hors-jeu. L’Espagnol, avec patience et travail, a battu Jaxson Hayes dans la bataille du centre remplaçant. En décembre, il joue plus de 15 minutes par soir et totalise plus de 7 points et 7 rebonds en moyenne. Cette fois, il est allé à 17 minutes avec 13 points (5/6 en field goal), 6 rebonds et 2 passes décisives, et sa participation a été particulièrement importante lorsque Jonas Valanciunas a été chargé de fautes en première mi-temps (9 + 5 + 2 du de Madrid).

Son équipe n’a cette fois pas retenu l’héroïsme d’Ingram (22 + 8 + 8) ou les 3s de Graham (10 et 5 passes décisives) ou les nombres excessifs de Valanciunas (10 et 16 rebonds). En plus du travail acharné de Hart (20 + 5 + 5), ce fut le grand jour de Nickeil Alexander-Walker, le gardien de 23 ans qui était appelé à être (numéro 17 au repêchage 2019) l’un des axes de la reconstruction post-Anthony Davis. NAW a perdu sa place dans le quintet et n’est pas à l’aise en sortant du banc… jusqu’à ce match : 27 points, 4 passes, 6/9 en triple. Et un dernier quart à encadrer : 18 points, dont les 11 premiers de son équipe, et cinq triplés. Il a pris le poste de joueur clé de rien de moins qu’un Damian Lillard qui poursuit sa remontée (39 points, 7 passes décisives, 6/11 en triples) mais qui avait peu de compagnie : 17 + 5 + 4 de Nurkic, 16 points de Norm Powell et seulement 15 sur le banc pour les 40 qu’ils ont ajoutés entre Alexander-Walker et Willy. Ainsi, dans un Occident où il y a des opportunités pour tout le monde à un niveau étonnamment médiocre, les Pélicans sont aux prises avec un combat de play-in qui est aussi, en ce moment, la meilleure étape pour ces Blazers très gris.