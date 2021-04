Le fondateur et l’équipe de direction de l’International Well Building Institute ont des liens étroits avec la Chine continentale, ainsi qu’avec diverses entreprises chinoises.

Les Américains ont été surpris récemment quand ils ont allumé leurs téléviseurs pour voir une publicité mettant en vedette des célébrités comme Lady Gaga, Robert De Niro, Michael B. Jordan et Jennifer Lopez, exhortant les entreprises américaines à obtenir le «WELL Health-Safety Seal» de l’International Well Institut du bâtiment.

Qu’est-ce que c’est que cet enfer du Nouvel Ordre Mondial? pic.twitter.com/bbIr5gONXG – Luke Rudkowski (@Lukewearechange) 1er avril 2021

«Recherchez le sceau WELL santé-sécurité», a déclaré chaque porte-parole.

L’ancien partenaire de Goldman Sachs et fondateur de Delos, la société mère d’IWBI, à 800 millions de dollars, est apparu dans la vidéo et a affirmé que la cote de sécurité est éclairée par «des années de recherche et de contribution» d’éminents épidémiologistes, virologues, professionnels de la santé et experts en santé publique.

Pour qu’un bâtiment obtienne la cote de santé-sécurité des puits, il doit répondre à des critères stricts liés aux «procédures d’assainissement, aux programmes de préparation aux situations d’urgence, à la qualité de l’air et de l’eau et aux ressources des services de santé». De plus, les entreprises devraient payer des milliers de dollars (selon la taille du bâtiment et les revenus) pour obtenir la cote.

Une personne absente de la vidéo serait le président d’IWBI Asia, Xue Ya. Selon sa biographie sur le site Web de l’IWBI, Ya est «un chef d’entreprise reconnu qui promeut les collaborations entre la Chine et les États-Unis, est une force motrice pour la durabilité de la santé humaine à travers les environnements bâtis en Asie» et «possède une vaste expérience dans l’immobilier. développement, durabilité, investissement international, échanges commerciaux et culturels sino-américains et relations gouvernementales. » Elle a également fondé le Fusion Management Group, qui a aidé «les entreprises chinoises à se mondialiser, positionnant les entreprises et les dirigeants chinois à développer de manière significative leurs activités avec les États-Unis, apportant souvent des investissements et des technologies chinois aux États-Unis.

La vidéo elle-même a soulevé des sourcils, mais ce qui est le plus inquiétant pourrait être les liens douteux de la direction de l’IWBI avec la Chine et le Parti communiste. En 2016, Scialla et Ya ont rencontré Ming Li, le président de la société immobilière chinoise Sino-Ocean Land, qui rejoindra plus tard le conseil consultatif de Delos «pour fournir des conseils stratégiques et des recommandations pour aider à guider la croissance de la construction saine en Chine, »Selon Business Wire.

Ya Xue, directeur chinois de Délos; Paul Scialla, fondateur et PDG de Delos; Ming Li, président de Sino-Ocean Land; et Mahesh Ramanujam, chef de l’exploitation, US Green Building Council et président, Green Business Certification Inc. (Photo: Business Wire)

«Sino-Ocean Land est l’un des plus grands développeurs de Chine et est admiré dans l’industrie pour sa philosophie de développement avant-gardiste», a déclaré Scialla. «Leur engagement à obtenir la certification WELL pour 25 millions de pieds carrés de projets de construction sera une étape monumentale pour l’expansion de WELL en Chine.»

Ming Li, 57 ans, a occupé le poste de Conférence consultative politique du peuple chinois et était également membre du Congrès du peuple du district de Chaoyang à Pékin selon Bloomberg.

Selon Market Screener, Li «occupe le poste de président et chef de la direction de Sino-Ocean Group Holdings Ltd., président et directeur de Sino-Ocean Land Ltd. (une filiale de Sino-Ocean Group Holdings Ltd.), vice-président & Manager chez Sino-Ocean Bangbang Real Estate Co., Ltd., Vice President chez China Real Estate Association, Vice Chairman & General Manager chez Beijing Bangbang Zhiye Co., Ltd.et Président de Sinoocean Capital Co. Ltd. M. Li est également membre du conseil d’administration de Delos Living LLC et membre du Chartered Institute of Building (HK). »

Ming Li – Crédit: Mingtiandi

L’IWBI prétend être «l’autorité mondiale en matière de bâtiments sains», selon le Dr Richard H. Carmona, 17e chirurgien général des États-Unis.

Cependant, il semble que certains Américains ne soient pas convaincus par les assurances d’anciens acteurs du pouvoir de Wall Street et de célébrités célèbres comme Lady Gaga, remettant en question la validité du sceau WELL Health Safety en ligne.

À toutes les célébrités qui veulent nous dire quoi faire… pic.twitter.com/nPcQxBpl7Y – Michael Beacon, président élu de 7Legions (@ 7LegionsBeacon) 1er avril 2021