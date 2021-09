L’Institut d’océanographie conclut que les engrais agricoles tuent la Mar Menor

16/09/2021 à 12:06 CEST

L’apport continu d’azote et de phosphore provenant des engrais issus de l’agriculture intensive et d’autres activités humaines dans les environs de la lagune a provoqué l’affleurement massif de phytoplancton qui a commencé autour de la Rambla d’Albujón, dans la Mar Menor de Murcia. Un rapport de l’Institut espagnol d’ocanographie Cela met les champs irrigués de Campo de Catagena contre les cordes et régler la controverse sur la véritable cause du problème.

Les auteurs du rapport voient la récupération de l’écosystème comme possible si l’entrée de nutriments est arrêtée et les caractéristiques de base telles que la salinité sont préservées, qui seraient affectées par l’ouverture éventuelle de ravines vers la Méditerranée.

Le rapport de l’Institut espagnol d’océanographie préparé à la suite du dernier épisode de mortalité massive d’espèces aquatiques dans la Mar Menor, signale l’entrée incessante dans le lagon d’engrais issus de l’agriculture intensive et d’autres activités humaines dans l’environnement riverain en sont la cause principale.

L’étude, qui actualise le précédent rapport exhaustif réalisé par l’IEO en juillet 2020, corrobore le rôle déterminant de l’apport des nutriments et de la matière organique comme moteur d’eutrophisation du lagon. L’excès de phytoplancton provoqué par cette dynamique a limité l’entrée de la lumière et affecté à la fois la photosynthèse et la disponibilité en oxygène. dissous à des niveaux proches de l’hypoxie.

Les auteurs notent que l’événement extrême de cet été – un de plus depuis la « soupe verte » de 2016 – montre que l’écosystème lagunaire a perdu sa capacité à s’autoréguler. Cependant, leur récupération est envisageable, à condition de s’attaquer au problème des rejets et de préserver des caractéristiques essentielles telles que la salinité, qui seraient affectées par l’ouverture de ravines ou de voies de communication avec la Méditerranée.

L’analyse apporte la preuve que cet événement de mortalité est étroitement lié au processus d’eutrophisation responsable de la dégradation du lac salé.

La prolifération du phytoplancton enregistrée dans la lagune a eu lieu au début de l’été à proximité de la Rambla del Albujón -dit l’étude-, un point d’entrée important pour les eaux fortement polluées par les engrais et autres composés.

Le bloom – affleurement – a continué de croître pendant les mois de juillet et août, et s’est propagé dans les zones centrales et méridionales de la lagune, où le renouvellement de l’eau est moindre, provoquant turbidité extrême et réduction sévère de la lumière disponible pour la photosynthèse “À des niveaux totalement critiques pour la survie de la végétation du fond.”

Si la situation persiste, préviennent les scientifiques, la végétation benthique pourrait mourir et aggraver la crise environnementale. Ils prennent comme exemple la zone sud de la lagune, où la prairie d’algues Caulerpa prolifera a presque totalement disparu par manque de lumière.

De la même manière, l’excès de phytoplancton a introduit de grandes quantités de matière organique dans le système, dont la décomposition explique la perte d’oxygène dissous dans l’eau tout au long du mois d’août à des niveaux proches de l’hypoxie.

Les valeurs atteintes, bien que pas aussi faibles que lors de l’épisode d’anoxie de 2019, sont inférieures à celles historiquement enregistrées dans la Mar Menor et à ce qui est considéré comme stressant voire mortel pour de nombreuses espèces marines.

Bien que les observations faites début septembre suggèrent une amélioration de l’oxygénation de la lagune, celle-ci peut être temporaire, du fait du changement du régime éolien local, précisent les auteurs. La saturation en matière organique et la turbidité persistent, même étendues vers le nord, donc le risque de nouvelles hypoxie et anoxie subsiste également.

Parmi ses conclusions, l’étude de L’IEO n’a trouvé aucune preuve que la température estivale était le facteur déclenchant de ce nouvel épisode de mortalité des organismes marins. En fait, jusqu’à présent en 2021, la température de la lagune a été inférieure à la moyenne des années précédentes.

Le rapport rappelle la profonde détérioration que l’écosystème de la Mar Menor a connue depuis 2016, et les graves pressions environnementales qu’il subit, dues non seulement aux rejets de l’agriculture intensive dans la région de Campo de Cartagena, mais aussi à l’arrivée de polluants chimiques et miniers. , travaux et aménagements urbains dans cette zone du littoral murcien.

Récupération difficile, mais faisable

Cependant, les chercheurs considèrent que la récupération, bien que complexe, serait faisable si l’apport de nutriments à la lagune par les rejets est coupé, comme cela a été vérifié dans d’autres écosystèmes côtiers soumis à des agressions similaires dans différentes parties du monde.

De même, ils considèrent qu’il est crucial de ne pas continuer à altérer les conditions environnementales clés qui déterminent la résilience de l’écosystème lagunaire et ses propriétés écosystémiques de base, telles que la salinité, dont dépendent largement son fonctionnement biologique et l’unicité de sa biodiversité.

En ce sens, ils se souviennent que la salinité moyenne du lagon augmente depuis l’été 2020 Et s’il continue comme ça, il pourrait retrouver ses valeurs normales à l’été 2022.

Toujours – soulignent les chercheurs de l’IEO – qu’il n’y a pas de pluies torrentielles ou d’autres événements météorologiques extrêmes, ni d’interventions humaines telles que “l’ouverture de canaux de communication avec la Méditerranée ou des ravins”.

Les derniers événements de la Mar Menor et la confusion sur leurs causes reflètent également les déficiences des systèmes actuels de surveillance de la lagune. Ceux-ci doivent être améliorés et mis à jour pour détecter ce type d’événement et son origine de manière univoque, fiable et transparente, concluent-ils.

Rapport complet de l’IEO : http://www.ieo.es/documents/10640/38594/informe+IEO_MarMenor_60921.pdf/36c4e2fc-7ab3-420d-b73d-8cf33478885e

Cela peut vous intéresser : Mar Menor : histoire d’un effondrement environnemental qui aurait pu être évité