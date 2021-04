L’institut Poynter se déprécie dans son évaluation du 60 Minutes-DeSantis Fiasco – RedState ⋆ .

En dénonçant tièdement les actions du programme d’information, ils dévoilent leur parti pris.

L’immolation de la diffusion dimanche du reportage de 60 Minutes sur le gouverneur de Floride Ron DeSantis a été évidente pour la plupart. Les tactiques employées étaient si mauvaises que des plaintes ont été formulées avant la diffusion. Une fois vus, la manipulation et le piratage étaient ridiculement mauvais, et la faute professionnelle utilisée était d’autant plus mauvaise qu’elle avait été livrée par le magazine d’information vénéré. Les excuses avancées par la production étaient au départ boiteuses, puis elles sont devenues désespérées.

Aussi manifestement mauvais que l’exécution ait fini par apparaître, il y avait peu de couverture de l’émission dans la presse. Bien que ce ne soit pas une réalité choquante, c’est une réalité révélatrice. CBS News, bien sûr, n’a fait aucun commentaire, mais la plupart des autres médias objectifs se sont également abstenus de commenter au départ. Certains se sont joints au côté de 60 Minutes, et Axios s’est évanoui en recourant au trope médiatique fatigué, insistant sur le fait que DeSantis avait «saisi» l’occasion de calomnier la presse. Ce n’est qu’après que le comportement flagrant de la production a été aggravé par le flux constant de défenses de leur équipe que certains ont été prêts à émettre des commentaires critiques.

Il a fallu 3 jours à Politifact pour publier une vérification des faits sur le rapport sans faits, et même dans son long récapitulatif de présentation des deux côtés, il a complètement évité d’attribuer une bannière FALSE à son rapport sur l’article 60 Minutes. La chose la plus dure que Politifact a réussi à dire, dans son étude de la question de savoir s’il s’agissait d’une vidéo manipulée, était cette sommation à mi-chemin de sa pièce:

Le segment «60 minutes» omet une partie du contexte sur les raisons pour lesquelles la Floride s’est associée à Publix pour distribuer des vaccins contre le coronavirus. Cette omission pourrait constituer une «édition trompeuse», comme l’ont affirmé certains utilisateurs de médias sociaux.

C’est une conclusion à double voile. Le dire «pourrait» être envisagé, sur la base de ce que «certains utilisateurs de médias sociaux» prétendent, c’est une façon de se faire passer un jugement sur ce qui est une tromperie évidente de la part du programme d’information. L’organisation mère de Politifact est The Poynter Institute, et dans une publication concernant l’émission et les retombées, ils ne pouvaient toujours pas se résoudre à critiquer fermement 60 Minutes de manière significative. Le choix du mot au-dessus de la colonne dit tout: “60 minutes rate la marque …” vante leur titre, le sous-en-tête étant tout aussi sans fil – “Un moment bâclé sur l’émission de dimanche soulève de sérieuses inquiétudes.”

Pour une organisation journalistique, dont la principale spécialité est l’éthique et la vérification des faits dans l’industrie, émettre ce niveau d’excusation pour le programme, tout cela en raison de son statut vanté dans le paysage médiatique, expose ses propres préjugés inhérents. Bien que la chronique offre une critique du travail à succès de DeSantis, elle est bien en deçà de la condamnation nécessaire. Plus que le contenu du rapport, c’est le comportement de toutes les personnes impliquées qui doit être signalé.

Ce qui rend le rapport 60 Minutes si inacceptable, ce n’est pas qu’il était rempli d’erreurs, mais les activités dans les coulisses pour tenter de rédiger un récit négatif sur le gouverneur. Cette colonne de Poynter ne fait rien pour aborder la manipulation vidéo dont on a été témoin, ni même aborder le simple évitement de toute preuve contradictoire. L’émission accuse une société de corruption, mais elle ne parvient même pas à expliquer comment un détaillant profite d’une manière ou d’une autre de la distribution de vaccins gratuits, et elle ignore que de nombreux autres détaillants sont également impliqués.

Poynter était prêt à inclure les politiciens de l’État qui se sont manifestés et ont tourné en dérision le rapport, mais rien n’est vraiment dit sur le fait que les producteurs ont complètement ignoré leur témoignage. Le directeur de la gestion des urgences de l’État, Jared Moskowitz, a complètement contredit leurs affirmations – expliquant à la fois les raisons de la décision et précisant que son bureau a pris la décision, pas le gouverneur. Il n’a pas pu apparaître devant la caméra, selon la production. Moskowitz dit qu’il a offert de participer à une vidéoconférence, mais a été repoussé et dit que ce n’était pas possible. (Fait révélateur, la production a réussi un entretien avec Zoom avec un représentant de l’État, Omari Hardy, qui critiquait le gouverneur.)

La plus grande dose de faute professionnelle dans les médias est le fait même que la production de 60 Minutes a reçu toutes les informations de clarification – et ils les ont mises de côté. Le producteur du segment a admis s’être entretenu avec Moskowitz et a déclaré: «Nous avons inclus les informations qu’il a fournies sur le contexte en ce qui concerne cette histoire.» Son témoignage sur le processus correspondait à celui de la réponse donnée par le gouverneur DeSantis lors de la conférence de presse, qui a été supprimée du rapport.

Comme l’a dit Moskowitz, «Ils ont couru avec salaire pour jouer, quand je leur ai dit que c’était fait par mon agence et pourquoi et comment. Avez-vous vu cette perspective?

L’entrée de Poynter détaille de nombreuses inexactitudes factuelles dans le rapport, s’appuyant principalement sur la partie où il est allégué que les épiceries Publix auraient pu bénéficier d’un don politique. «Mais, dans ce cas, il ne semble pas que DeSantis ait fait quelque chose de mal», lit-on dans le résumé. «S’il l’a fait, 60 Minutes n’a pas fourni suffisamment d’informations, de contexte ou de preuves.» Oui, et Poynter n’a pas réussi à aborder le cœur de ce problème.

Bien sûr, l’organisation médiatique a appelé l’essentiel du rapport sur une base factuelle, mais cela ne dit rien sur leur exécution du journalisme. Comment une tenue comme Poynter peut-elle ignorer complètement ces actions?

Édition trompeuse d’une vidéo pour en modifier le contenu Comportement criminel accusé sans preuve Échec de l’établissement d’un acte criminel Témoignage fourni de plusieurs sources ignoré Accès sélectif à des personnes interrogées particulières Contourné les informations données sur le presseur du gouverneur

Ce sont de graves violations éthiques, et elles vont bien au-delà des inexactitudes du rapport lui-même. Refuser de même aborder les manipulations effectuées pour créer le faux récit est la seule façon d’expliquer Poynter en tirant cette conclusion farfelue; Cela ne ruine pas la marque «60 Minutes», mais ce n’était pas l’un des meilleurs moments de l’émission.

Si Poynter ne peut pas être inspiré pour appeler directement les actions et le comportement de 60 Minutes, alors nous devons nous demander à quel point ils peuvent être sérieux en tant qu’autorité en matière d’éthique du journalisme. S’ils ne peuvent pas prendre ces violations au sérieux, il n’y a aucune raison de les considérer comme une source sérieuse d’éthique journalistique, comme ils le prétendent.