L’Instituto Cervantes fera la promotion du flamenco en dehors de l’Espagne

MADRID, 26 mars (EUROPA PRESS) –

L’Institut Cervantes (IC) et l’Association des Artistes Professionnels du Flamenco, Unión Flamenca, signeront ce lundi 29 mars un accord de collaboration par lequel l’institution dirigée par Luis García Montero promouvra cette discipline à l’étranger.

Grâce à cet accord, les deux entités cherchent à collaborer entre elles dans le développement d’activités culturelles et de projets de diffusion du flamenco à travers les centres Cervantes à l’étranger.

Entre autres questions, ils souhaitent promouvoir l’enseignement, l’étude et la diffusion de l’art flamenco, à la fois en Espagne et à travers les centres de l’Instituto Cervantes à l’étranger, et travailler ensemble dans la programmation culturelle de ce dernier ou dans la préparation d’études et de rapports sur le flamenco à l’extérieur. d’Espagne.

Unión Flamenca a déclaré que « petit à petit et pas à pas, le flamenco occupe la place qui lui appartenait légitimement et historiquement ». « L’association considère et souhaite que cet accord se traduise par des opportunités de travail et de projection plus nombreuses et meilleures pour le groupe d’artistes, en particulier pour ceux qui n’ont pas encore la visibilité et la portée des grandes figures », a-t-il ajouté.

De même, Unión Flamenca a « de grands espoirs » que le flamenco et ses artistes soient de plus en plus connus et respectés et que ces « accèdent à des projets de formation qui transcendent l’artistique, comme la formation en matière de travail, de fiscalité ou de communication ».

« Pour l’organisation des artistes, cet accord représente une avancée dans l’étude et la gestion d’un secteur qui a été beaucoup analysé du point de vue artistique et très peu du point de vue économique », a-t-il ajouté.

L’événement réunira le directeur de Cervantes, Luis García Montero, et une délégation du conseil d’administration et du collectif fondateur d’Unión Flamenca, parmi lesquels Arcángel (vice-président), Marina Heredia (secrétaire générale), Rocío Márquez (membre), Carmen Linares, María Pagés (associés fondateurs) et María Toledo (associée).

Cet accord est signé dans le cadre des activités organisées à l’occasion du 30e anniversaire de Cervantes et de la présentation du Congrès Mondial du Flamenco. L’événement comprend également la tenue d’une table ronde à laquelle participeront les membres de l’Unión Flamenca Marina Heredia, Arcángel, Rocío Márquez et Carmen Linares.