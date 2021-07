19/07/2021 à 12h30 CEST

Cette année marque le premier centenaire de la découverte de la insuline, lorsque frédéric Oui Charles Best réussi à isoler l’insuline du pancréas d’animaux pour traiter un chien diabétique, réduisant ainsi sa glycémie en deux heures.

C’était le début d’une nouvelle ère dans la gestion des Diabète, une maladie connue depuis des siècles et qui jusque-là n’avait pas trouvé de traitement vraiment efficace.

L’insuline est une hormone qui est produite dans le pancréas et qui assure que le glucose, qui pénètre dans notre sang par ce que nous mangeons, est transporté vers les cellules pour produire de l’énergie.

Lorsque le corps n’est pas capable de générer cette hormone, ou le fait insuffisamment, apparaît le diabète de type 1 ou le diabète de type 2, qui touche en Espagne plus de 5,3 millions de personnes.

Un avant et un après

La découverte de l’insuline était un avant et un après chez les personnes atteintes de diabète du monde entier, et sans cette avancée, la vie quotidienne actuelle de ces personnes serait très différente.

« Jusqu’en 1921, toutes les personnes atteintes de diabète de type 1, et de nombreuses personnes atteintes de diabète de type 2, mouraient de cette maladie et l’insuline leur a donné la possibilité de vivre », explique le Dr Noemí González, secrétaire de la Société espagnole du diabète et membre de l’Unité du diabète de l’Hôpital Universitaire de La Paz.

Pour cet expert, il ne fait aucun doute que « le développement ultérieur d’insulines de mieux en mieux permet adapter et optimiser le traitement, tout en aidant à améliorer le contrôle métabolique chez les personnes atteintes de diabète ».

Mais la découverte de l’insuline et les avancées ultérieures dans ce domaine ont également été une révolution pour les cliniciens et les chercheurs.

“Pour les chercheurs, c’est devenu un immense champ de développement, avec pour objectif ultime d’obtenir une insuline similaire à sa propre insuline, intelligente, qui agit en fonction de la glycémie”, admet le spécialiste de l’hôpital universitaire de La Paz.

De plus, il reconnaît que, pour sa part, “pour les cliniciens, il représente une opportunité d’optimiser le traitement, de choisir entre les différentes options et d’individualiser dans chaque cas”.

À la pointe

Et c’est que, dans sa longue trajectoire historique, les progrès dans le domaine des insulines ont été imparables, avec le passage des insulines porcines aux insulines humaines, l’apparition d’analogues de l’insuline, à la fois des insulines basales de première et de deuxième génération (avec un risque d’hypoglycémie plus faible) comme action rapide (avec un meilleur profil pharmacocinétique et plus physiologique).

La découverte de l’insuline a été immédiatement suivie d’avancées importantes dans l’amélioration de ce traitement.

En 1936, au Danemark, Hagedorn, Jensen et Kraup allongent leur action et, en 1965, Zahn Oui Meienhofer synthétisé pour la première fois de l’insuline d’origine humaine.

Un an plus tard, en 1966, la première greffe simultanée de pancréas et de rein a été réalisée, grâce aux travaux de Kelly et Lillehei, et en 1970 la perfusion sous-cutanée continue a été utilisée pour la première fois, pour Ramassage John À Londres.

Les bandelettes de test pour mesurer la glycémie sont apparues en 1976, et le premier appareil d’observation et de contrôle des résultats en 1978.

A partir des années 80, la recherche ne s’est pas arrêtée et de grandes innovations ont été réalisées, tant dans le domaine pharmacologique que dans celui des technologies de la santé.

Le présent, selon Dr Noemí González, « est marqué par des insulines qui durent plus longtemps et donc nécessitent moins de ponctions (dans le cas des basales) et par des insulines plus rapides et plus physiologiques (dans le cas des insulines prandiales), ainsi que par l’application de technologies innovantes pour faciliter l’administration (pompes à insuline, systèmes hybrides) ».

Et quel est l’avenir de l’insuline ? Eh bien, selon les experts, les tendances indiquent une utilisation croissante de la technologie pour une meilleure administration de l’insuline : systèmes fermés avancés, pancréas artificiel uni/bihormonal, stylos intelligents& mldr;

Elle s’est également engagée envers ce que l’on appelle insulines intelligentes, avec une action dépendante de la glycémie et minimisant le risque d’hypoglycémie.

Et de grands espoirs ont également été placés dans le développement d’autres formulations d’insuline, telles que l’insuline orale ou les patchs d’insuline.