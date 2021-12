L’insurrectionnel du 6 janvier condamné à la plus longue peine à ce jour : 63 mois de prison pour Robert Palmer.

L’insurrectionnel et connard du 6 janvier Robert Palmer de Floride a été condamné à la plus longue peine de prison à ce jour : 63 mois. Pour ceux qui ne peuvent pas garder une trace de tous les salauds qui ont pris d’assaut le Capitole et tenté de renverser les résultats des élections et de renverser notre démocratie, Palmer a agressé les policiers du Capitole. Et Palmer a plaidé coupable aux huit chefs d’accusation dont il a été accusé.

Mais:

Robert Palmer, 54 ans, de Tampa, a été accusé d’avoir agressé à plusieurs reprises des policiers sur la Lower West Terrace du Capitole. Les procureurs ont déclaré qu’il avait jeté une planche de bois à la police, puis avait ramassé un extincteur et en avait pulvérisé le contenu sur une rangée d’officiers, leur jetant la cartouche après qu’elle soit vide. Quelques minutes plus tard, ont déclaré les procureurs, il a ramassé l’extincteur et l’a jeté sur eux une deuxième fois et a agressé un autre groupe d’officiers avec un poteau en métal, le lançant comme une lance. Il a arrêté l’attaque lorsqu’un officier lui a tiré dans l’abdomen avec une balle en caoutchouc… Son avocat, Bjorn Brunvand, a déclaré que Palmer méritait une réduction de peine parce qu’il assumait la responsabilité de ses actes. Mais les procureurs ont déclaré qu’il avait fait preuve d’un manque de remords dans une publication trompeuse sur les réseaux sociaux qui sollicitait un soutien après avoir plaidé coupable. L’annonce indiquait qu’il avait agi en état de légitime défense – qu’il n’avait lancé l’extincteur qu’après avoir été touché par une balle non létale. Palmer a admis lors de l’audience de vendredi que son affirmation de légitime défense était fausse. Chutkan a déclaré que sa conduite montrait un manque de remords. « La publication de la fausse déclaration indiquait au moment où il a plaidé coupable qu’il niait toujours sa culpabilité pour l’infraction. »

Et Palmer a fait le show pour le juge lorsqu’il a plaidé coupable :

Avant son audience, Palmer a affiché une attitude différente de celle de l’homme capturé dans les images de l’émeute – sanglotant sur l’épaule de son avocat de la défense Bjorn Brunvand quelques instants avant que les deux hommes n’entrent dans le tribunal pour que Palmer plaide coupable d’agression criminelle contre les forces de l’ordre. « C’était M. Palmer qui avait des remords pour ce qu’il a fait le 6 janvier », a déclaré Brunvand dans une interview à la sortie du tribunal. « Et aussi, peur de ce qui va arriver. »

Le juge n’a pas acheté l’acte de Palmer parce qu’il était assez stupide pour mentir sur les réseaux sociaux. Et tous ses remords étaient un acte. Palmer pleurait le blues parce qu’il s’était fait prendre. Il n’est pas différent de tout autre criminel qui simule des remords pour tenter d’obtenir une peine légère.

Il est également rapporté que l’avocat de Palmer a tenté de faire valoir que Palmer ne devrait pas être condamné à une longue peine parce qu’il n’était qu’un fantassin. Où sont les généraux ? Je suis d’accord pour que les généraux de l’insurrection du 6 janvier soient inculpés et emprisonnés, mais est-ce qu’on est censé laisser les fantassins du fascisme s’enfuir ? Le juge ne croyait pas non plus à cet argument.

Profitez de votre temps en prison Robert Palmer !

