L’INT moche de Patrick Mahomes a déconcerté les fans de la NFL

Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City sont à Washington aujourd’hui et ont besoin d’une victoire pour passer à .500 cette saison… et jusqu’à présent, cela ne va pas du tout pour eux.

Mahomes a connu une première mi-temps misérable contre une mauvaise défense de Washington, lançant deux interceptions et aucun touché. Il est entré dans la pause avec une note QB de 53,2, ce qui n’est pas bon du tout.

Sa première interception est survenue sur un ballon qui est passé entre les mains de Tyreek Hill à l’intérieur de la ligne des 10 mètres. C’était une passe très attrapable que Hill ferait normalement sans problème.

Le deuxième INT de Mahomes, cependant, a été le plus moche de sa carrière car il a essayé de faire bouger les choses quand ce n’était pas là et cela n’a pas fonctionné pour lui cette fois:

Le #WashingtonFootball force un nouveau turn-over ! 📺: #KCvsWAS sur CBS

📱: application NFL pic.twitter.com/OczwC5WrpP – NFL (@NFL) 17 octobre 2021

Ouais, il aurait dû prendre le sac là-bas. Je dois penser que sa mère serait d’accord avec ça. Elle n’était pas contente du premier INT :

Ok les GENS qui ne devraient pas être une interception sur le QB… cela devrait être un échappé ou autre chose… juste le mettre là-bas… ALLEZ LES CHEFS… – Randi Mahomes (@tootgail) 17 octobre 2021

Mahomes a eu une année difficile jusqu’à présent:

Interceptions de Patrick Mahomes : 2019 : 5

2020 : 6

Jusqu’à présent cette saison: 8 – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 17 octobre 2021

Les fans ont été à juste titre déconcertés par ce deuxième INT.

Patrick Mahomes n’est pas un QB pro bowl en 2021. Du moins pas jusqu’à présent. Pas question de le citer avant Josh, Lamar et Justin. Juste fou pour moi. Toujours le meilleur que nous ayons obtenu, mais il est entraîné dans le Muck que sont les Chiefs cette année… Et dans tout l’enfer? – Ryan Clark (@Realrclark25) 17 octobre 2021

C’est l’une des pires interceptions que j’ai jamais vues pic.twitter.com/XvLXLQUESE – Cody Tapp (@codybtapp) 17 octobre 2021

UN AUTRE INT de Mahomes, je ne pense pas que sa mère puisse blâmer quelqu’un d’autre pour celui-ci. Il a lancé 15 INT au cours de ses 15 derniers départs, peut-être que la ligue commence à le comprendre? on verra.pic.twitter.com/DI6QnjF0Dl – Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) 17 octobre 2021

Avons-nous essayé de mettre des Mahomes dans du riz ? – Nora Princiotti (@NoraPrinciotti) 17 octobre 2021

D’accord, C’était la pire pièce de la carrière de Patrick Mahomes. Et ce n’est pas particulièrement proche. – Rany Jazayerli (@jazayerli) 17 octobre 2021

Tous les trucs de Superman sont géniaux quand tout autour de vous est parfait. Mais nous avons vu Mahomes commencer à aller dans l’autre sens cette saison et ces lancers dangereux n’ont pas suivi son chemin. C’est une décision abrutissante, mais il y a deux ans, c’est un TD en quelque sorte. https://t.co/aLy4SfOihT – Peter Bukowski (@Peter_Bukowski) 17 octobre 2021

Je ne peux pas croire ce que je viens de voir faire Patrick Mahomes. #Chefs – Mike Greenberg (@Espngreeny) 17 octobre 2021

Mahomes a déraillé. – Matt Verderame (@MattVerderame) 17 octobre 2021

Patrick Mahomes à la mi-temps : 13/23 222 yards 0 TD 2 INT Contre un consensus en bas de la défense à 5 passes, rien de moins – Will Brinson (@WillBrinson) 17 octobre 2021