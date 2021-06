L’intégrale Live At The Lighthouse est en réédition

Blue Note Records a annoncé une vaste réédition du double album live historique Live at the Lighthouse du trompettiste de jazz Lee Morgan.

Prévu pour le 30 juillet, Lee Morgan: The Complete Live at the Lighthouse, présente pour la toute première fois les 12 ensembles de musique le légendaire quintette de trompettistes avec le saxophoniste Bennie Maupin, le pianiste Harold Mabern, le bassiste Jymie Merritt et le batteur Mickey Roker ont enregistré lors de leur engagement historique au Lighthouse à Hermosa Beach, en Californie, du 10 au 12 juillet 1970.

« Live at the Lighthouse nous donne probablement l’image la plus claire de l’endroit où Lee Morgan se dirigeait et, en tant que tel, est un record d’une importance monumentale », déclare Don Was, président de Blue Note Records.

« Dans un sens, c’est de la musique sacrée », ajoute Merritt. “Et c’est ce que j’ai ressenti tout au long des représentations au Phare, c’était une musique totalement sans compromis en termes de façon dont elle s’est déroulée.”

Sorti à l’origine en 1971 sous forme de coffret de 2 LP, puis étendu à un coffret de 3 CD en 1996, cette édition définitive produite par Zev Feldman et David Weiss sera disponible en coffret de 8 CD et en édition limitée de 12 LP. Ensemble de vinyles tout analogiques de 180 g qui comprend 33 performances dont plus de quatre heures de musique inédite.

Les deux formats sont accompagnés d’un magnifique livret présentant de nouvelles entrevues avec Bennie Maupin et la dernière longue entrevue avec Jymie Merritt avant son décès l’année dernière; essais de Jeffery McMillan (auteur ou Delightfulee : La vie et la musique de Lee Morgan) et Michael Cuscuna ; déclarations de Jack DeJohnette, Wallace Roney, Nicholas Payton, Charles Tolliver, Eddie Henderson, Dave Douglas et d’autres ; des photos inédites de Joel Franklin et Lee Tanner ; ainsi qu’une déclaration de la famille de Morgan.

L’audio a été mixé à partir des bandes originales ½” 4 pistes par Steve Genewick aux studios Capitol avec un mastering LP par Kevin Gray chez Cohearent Audio et un vinyle 180g fabriqué chez Record Technology Inc. (RTI) à Camarillo, en Californie. Le mastering du CD a été réalisé par Robert Vosgien aux studios Capitol.

Précommandez Lee Morgan: The Complete Live at the Lighthouse.

Liste des chansons de Lee Morgan : The Complete Live at the Lighthouse :

CD 1

vendredi 10 juillet 1970

1. Introduction par Lee Morgan (2:06) – Set 1

2. La ruche (12:51) – Série 1*

3. Introduction (0:20) – Série 1

4. Quelque chose comme ça (12:43) – Série 1

5. Yunjana (14:28) – Série 1*

6. Speedball (4:34) – Série 1*

CD 2

vendredi 10 juillet 1970

1. Je me souviens de Britt (16:45) – Série 2*

2. Introduction (0:19) – Série 2*

3. Absolutions (21:55) – Série 2*

4. Speedball (3:46) – Set 2*

CD 3

vendredi 10 juillet 1970

1. Introduction (0:33) – Série 3*

2. Néophilie (18:52) – Série 3*

3. Introduction (0:47) – Série 3

4. 416 East 10th Street (11:46) – Set 3

5. The Sidewinder (12:49) – Série 3

6. Speedball (0:53) – Série 3

CD 4

vendredi 10 juillet 1970

1. Introduction (0:30) – Série 4*

2. Peyotl (13:23) – Série 4*

3. Speedball (11:55) – Série 4

samedi 11 juillet 1970

4. Aon (13:47) – Série 1

5. Introduction (0:21) – Série 1*

6. Yunjana (17:32) – Série 1*

CD 5

samedi 11 juillet 1970

1. Introduction (0:14) – Série 2*

2. Quelque chose comme ça (11:46) – Set 2*

3. Intro (0:28) – Série 2

4. Je me souviens de Britt (14:25) – Série 2

5. Introduction (0:47) – Série 2*

6. La ruche (15:23) – Série 2*

7. Speedball (7h00) – Série 2*

CD 6

samedi 11 juillet 1970

1. Néophilie (19:18) – Série 3*

2. Nommo (17:44) – Série 3

3. Peyotl (11:24) – Série 4*

4. Absolutions (22:28) – Série 4

CD 7

dimanche 12 juillet 1970

1. Introduction (1:37) – Série 1*

2. Quelque chose comme ça (15:39) – Série 1*

3. Introduction (0:29) – Série 2

4. Yunjana (16:07) – Set 2

5. Je me souviens de Britt (16:19) – Série 2*

6. Absolutions (19:35) – Série 2*

7. Speedball (0:27) – Série 2

CD 8

dimanche 12 juillet 1970

1. Introduction (1:19) – Série 3

2. Néophilie (18:59) – Série 3

3. Introduction (0:46) – Série 3

4. La ruche (15:11) – Série 3

5. Speedball (1:59) – Série 4

6. Peyotl (9:27) – Série 4

7. Nommo (19:19) – Série 4*