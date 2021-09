L’intégralité des sondages de sortie des élections allemandes : Lisez les résultats complets alors qu’Angela Merkel se prépare à prendre sa retraite | Monde | Nouvelles

Le vote aux élections allemandes a maintenant conclu que les citoyens ont eu leur mot à dire sur les partis et les dirigeants qu’ils souhaitent pour gouverner le pays dans les années à venir. La chancelière allemande Angela Merkel doit prendre sa retraite après près de 16 ans à ce poste et sera bientôt remplacée. Les derniers sondages présentent le candidat du SPD Olaf Scholz comme le vainqueur le plus probable, mais l’écart entre son parti et la CDU/CSU s’est réduit ces derniers jours. Alors d’après le sondage de sortie des urnes, qui a gagné la course ?

La chancelière Angela Merkel prend sa retraite après 16 ans à la tête de l’Allemagne.

Son successeur probable est incertain, la CDU/CSU, le SPD et les Verts étant tous en tête des sondages à divers moments au cours des derniers mois.

Les derniers sondages suggèrent que la course est extrêmement serrée – avec seulement quelques points de pourcentage entre les principaux candidats.

Mme Merkel sera probablement dans les parages pendant un certain temps à la suite des élections en tant qu’intérimaire, car les sondages indiquent que le résultat le plus probable exigerait que deux ou trois partis parviennent à un accord sur une coalition pour avoir la majorité au parlement.

LIRE LA SUITE: Ce que le résultat des élections allemandes signifie pour le commerce britannique

Quelle est la précision des sondages à la sortie des urnes ?

En 2017, le sondage à la sortie des urnes plaçait le résultat CDU/CSU à 33,5%.

L’alliance des partis est en effet repartie avec 32,9% des voix une fois les votes comptés.

En comparaison, le SPD devrait remporter 21 pour cent des voix et en fait atteindre 20,5 pour cent des voix.

Tout cela crée beaucoup de tension pour les candidats allemands dans les heures à venir.