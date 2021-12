L’intégration Coinbase-Ledger cherche à stimuler l’auto-garde cryptographique

L’échange de crypto Coinbase prévoit d’intégrer les portefeuilles matériels Ledger, offrant aux utilisateurs plus d’options pour l’auto-garde de leur crypto, selon un communiqué de presse Ledger jeudi.

L’intégration sera déployée par phases au premier trimestre de 2022. Le partenariat commencera avec l’extension de navigateur Coinbase Wallet, qui se connectera aux portefeuilles Ledger. Dans la dernière partie de l’intégration, l’application mobile Coinbase se connectera également aux portefeuilles matériels. Coinbase « partagera plus d’annonces sur la façon dont nous faisons de Coinbase Wallet le moyen le plus sûr et le plus sécurisé de participer au Web 3 au cours des prochains mois, Le vice-président des produits de la bourse, Max Branzburg, a déclaré dans le communiqué. Le grand livre, basé à Paris, a clôturé une série C de 380 millions de dollars en juin, dirigée par le fonds d’actifs numériques 10T Holdings.