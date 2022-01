L’intégration de Carlos Sainz a joué un rôle essentiel dans la reprise de Ferrari

Ferrari a réussi à récupérer la troisième place du championnat des constructeurs l’année dernière alors que Carlos Sainz, un nouveau pilote de la Scuderia pour 2021, les a évités d’avoir une saison « complètement arrêtée ».

Sainz a terminé cinquième au classement des pilotes, cinq points et demi d’avance sur son coéquipier, Charles Leclerc, et a enregistré un taux de réussite de 90 % en marquant des points au cours des 22 courses.

Laurent Mekies, directeur de course et responsable de la piste chez Ferrari, a déclaré que la seconde moitié de la saison 2021 était beaucoup plus forte pour l’équipe car ils étaient plus unis avec le nouvel arrivant Sainz.

S’exprimant sur une fin de saison plus positive, Mekies a déclaré, cité par Motorsport-Total.com : « Nous avons fait quelques progrès dans l’intégration de Carlos. Il a apporté beaucoup de retours et d’approches très solides de ses expériences précédentes.

«Mais il a fallu du temps pour les combiner avec nos propres approches pour finalement en tirer le meilleur parti avec Charles. Je pense que cela s’est traduit par le double de points dans la seconde moitié de la saison.

Charles Leclerc est à la Scuderia depuis trois ans ; et après l’arrivée de Sainz, l’équipe a d’abord eu du mal à obtenir de bons résultats, mais des changements ont été apportés pour mettre Ferrari dans une meilleure position.

Mekies a ajouté : « Nous avons investi dans nos outils, nous avons fait de meilleures préparations et ils sont désormais mieux exécutés.

« En plus de cela, il y a l’intégration de Carlos. Il faut apprendre à parler la même langue et cela prend du temps.

L’équipe basée en Italie est en F1 depuis plus de 70 ans, avec plus de 230 victoires, ce qui rend inhabituel pour eux de ne pas prétendre au titre.

Mais avec les nouveaux commentaires de Sainz et une approche différente de celle à laquelle le patron de l’équipe Ferrari Mattia Binotto est habitué, cela a permis à l’équipe de terminer la saison 2021 en bonne santé.

Meikes a poursuivi : « Au début de la saison ou l’année précédente, c’était très facile d’être complètement à l’écart de la course.

«Je pense que dans la seconde moitié de la saison, cela ne s’est plus produit. La dernière fois, c’était en France quand nous avons eu un drame de pneus.

Le contrat de Sainz se termine cette année, mais il y a des rumeurs selon lesquelles il sera prolongé ; pendant ce temps, Leclerc reste avec l’équipe jusqu’en 2024 au moins.