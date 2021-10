L’intégration de Google Agenda dans Chrome OS est un pas de plus vers la réalité

Vous pouvez essayer le widget calendrier très demandé sur Canary aujourd’hui

Cela fait deux mois que Google a jeté les bases d’un calendrier intégré à la barre des tâches de Chrome OS. Nous n’avons cessé d’en rêver depuis – même sans aucune garantie qu’il serait un jour lancé. Avec l’apparition d’un nouveau drapeau dans Chrome OS, notre patience pourrait enfin porter ses fruits.

Les gens de Chrome Unboxed ont découvert ce nouveau widget de calendrier dans la dernière mise à jour de Canary, à venir sur Chrome OS dans un avenir pas si lointain. Si vous êtes un utilisateur intrépide sur la chaîne Canary, vous pouvez l’essayer maintenant en copiant et en collant le drapeau suivant (en gras) dans la barre d’URL de Chrome et en activant chrome:drapeaux#calendrier-vue à partir de sa liste déroulante.

Après le redémarrage de votre Chromebook, appuyez sur Alt + Maj + C sur votre clavier pour activer la fonctionnalité. Le calendrier est basique pour l’instant, offrant un aperçu simple de la date et du mois actuels, mais c’est un bon début. Vous pouvez faire défiler les mois passés ou à venir pour afficher les dates à venir, et cliquer sur « Aujourd’hui » vous ramène au présent. Nous sommes de grands fans de son design élégant, qui parvient à se fondre dans le reste de l’interface utilisateur. Il prend même en charge le mode sombre.

Comme on peut s’y attendre d’un indicateur expérimental limité aux versions Canary, il n’est pas tout à fait terminé, fonctionnant souvent à des intervalles aléatoires. Il est également incapable de se synchroniser avec Google Calendar pour l’instant, et nous n’avons rien trouvé sur le Chromium Gerrit qui explique comment les deux calendriers se lieront. Pourtant, c’est un pas en avant important pour une fonctionnalité que des centaines d’utilisateurs de Chrome OS demandent depuis des années.

