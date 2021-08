L’intégration de la crypto est le vrai changeur de jeu

Au milieu du boom dans le monde des crypto-monnaies, l’analyste d’Oppenheimer Owen Lau a indiqué que l’intégration de la crypto est le véritable changeur de jeu. Par exemple, nous avons Coinbase et UWM Holdings.

En fait, le train crypto a encore une fois quitté la gare. Ce qui indique que la baisse récente est une petite erreur dans le marché haussier. Récemment, plusieurs événements ont renforcé la confiance envers les crypto-monnaies.

Pour mieux comprendre, en 2008 le mystérieux Satoshi Nakamoto a démarré la locomotive du train en direction de la gare numéro 1. Où il s’est arrêté pour monter son « White Paper ». C’est ici que tout a commencé.

Fait curieux, le train crypto continue de passer et continuera de passer, emmenant les gens dans le futur. Rappelez-vous que le chemin qui nous mène est la découverte.

UWM Holdings rejoint l’intégration crypto

La semaine dernière, UWM Holdings a annoncé qu’elle commencerait bientôt à accepter les paiements Bitcoin. Ce qui marque une autre étape vers l’intégration crypto.

Plus précisément, UWM Holdings Corp, le deuxième plus grand prêteur hypothécaire aux États-Unis, a déclaré qu’il prévoyait d’accepter les crypto-monnaies pour effectuer le paiement hypothécaire cette année.

À cet égard, Mat Ishbia, PDG d’UWM, a déclaré: “Je pense que nous commençons par Bitcoin, mais nous examinons Ethereum et d’autres crypto-monnaies.”

“Nous évaluons la faisabilité et les exigences afin d’accepter la crypto-monnaie pour satisfaire les paiements hypothécaires.” – @ Mishbia15 – United Wholesale Mortgage (@UWMlending) 16 août 2021

Coinbase approuve l’achat de 500 millions de dollars de crypto-monnaies

Coinbase (COIN) a annoncé que le conseil d’administration avait approuvé l’achat de 500 millions de dollars de crypto-monnaies à ajouter au bilan. Le PDG Brian Armstrong a révélé la nouvelle de l’achat dans un tweet. Un autre tremplin vers l’intégration de la cryptographie.

Nous avons récemment reçu l’approbation du conseil d’administration pour acheter plus de 500 millions de dollars de crypto sur notre bilan à ajouter à nos avoirs existants. Et nous investirons 10% de tous les bénéfices à l’avenir dans la cryptographie. Je m’attends à ce que ce pourcentage continue d’augmenter au fil du temps à mesure que la crypto-économie mûrit. – Brian Armstrong (@brian_armstrong) 19 août 2021

Cependant, la société a également déclaré qu’elle avait l’intention de créer un portefeuille d’actifs cryptographiques, allouant 10% de ses bénéfices trimestriels à l’effort. De plus, à long terme, Coinbase espère intégrer davantage les crypto-monnaies dans ses activités quotidiennes.

Et nous allons investir 10% de tous les bénéfices à l’avenir dans la crypto. J’espère que ce pourcentage continuera de croître à mesure que l’économie de la crypto arrivera à maturité.

À cet égard, Owen Lau souligne que cela pourrait signifier payer ses fournisseurs et employés en crypto-monnaies, entre autres « transactions financières ».

« Acheter des crypto-monnaies au bilan est définitivement un témoignage. Mais, une intégration plus poussée dans la pratique d’entreprise de COIN a une influence plus profonde non seulement sur COIN mais sur l’ensemble de l’économie crypto. COIN est bien placé pour introduire de nouveaux produits, prendre en charge les transactions cryptographiques de détail et influencer l’adoption de la cryptographie dans les transactions institutionnelles.

Coinbase déménage depuis qu’il est devenu public

En particulier, depuis que Coinbase est devenu public en avril, les mouvements du cours de ses actions ont suivi de près ceux de Bitcoin. En fait, Lau ne s’attend pas à ce que la “corrélation diminue sensiblement dans un avenir proche”.

Dans l’ensemble, Lau a réitéré une note de surperformance (c’est-à-dire d’achat) sur les actions COIN. Tout en restant à un objectif de prix de 444 $, Lau s’attend à ce que Coinbase Global affiche un bénéfice par action (BPA) de 7,77 $ pour le troisième trimestre 2021.

Je termine avec cette phrase d’Andrés Tejero : “Le train crypto approche de son prochain arrêt.”

