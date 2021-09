L’intégration du réseau Tatum Development-Elrond est maintenant en ligne

Tatum, la célèbre plate-forme de développement de blockchain évolutive, a permis aux développeurs d’architecturer des technologies décentralisées sur leur application. L’utilisateur peut/ne peut pas avoir des connaissances sur la blockchain. Tout cela a été possible grâce à l’intégration de Tatum avec Elrond Network. Jusqu’à présent, ils ont déjà facilité plus de 10 000 utilisateurs sur la plate-forme.

Grâce au plan gratuit, les développeurs peuvent désormais facilement commencer à créer une technologie décentralisée sur Elrond. La plate-forme dispose immédiatement de fonctionnalités et adapte l’exécution en mettant en œuvre des plans plus avancés pour des performances améliorées. L’accès à l’infrastructure de Tantum est dûment partagé avec les utilisateurs. De plus, l’utilisation du SDK JavaScript et de l’API REST permet de simplifier des centaines et des milliers de lignes de code en un court laps de temps.

L’intégration a été lancée avec diverses fonctionnalités basées sur la blockchain, notamment la création et la gestion de comptes, les requêtes réseau et l’envoi de transactions. La gamme avancée d’outils de développement intégrés de Tatum, y compris la prise en charge des comptes virtuels, du fiat et de la monnaie virtuelle, des notifications de webhook, des capacités de carnet de commandes, etc., est désormais disponible pour les développeurs travaillant sur Elrond.

Selon la dernière mise à jour commerciale, la prévision des prix d’Elrond montre une amélioration pour les traders de jour. Il est prévu que la période à venir soit fructueuse pour les investisseurs.

Tatum continuera et de nouvelles fonctionnalités telles que les contrats intelligents déployables instantanément et la prise en charge ESDT native des jetons fongibles (FT), des jetons semi-fongibles (SFT) et des jetons non fongibles (NFT) seront mises en œuvre (SFT).

La capacité de tout développeur à tirer parti du SDK, de l’API et de l’infrastructure prêts à l’emploi de Tatum pour déverrouiller les capacités de la technologie Elrond Network entraînerait la croissance d’applications décentralisées fonctionnant à l’échelle d’Internet, donnant un énorme coup de pouce à l’écosystème Elrond.

