L’intégration ENS permet aux utilisateurs de recevoir des adresses ETH vers .com ⋆ Crypto new media

Source : AdobeStock / Jo Panuwat D

Les Service de noms Ethereum (ENS) a annoncé que les utilisateurs disposant d’une adresse .com pourront désormais recevoir des paiements ethereum (ETH) à cette adresse au lieu d’avoir à s’inscrire pour une adresse .eth distincte comme auparavant.

Cela les aidera à tout garder au même endroit, tout en obtenant toutes les fonctionnalités qu’une adresse .eth a à offrir, ont-ils déclaré.

Les Système de noms de domaines (DNS) est souvent appelé le « répertoire téléphonique d’Internet ». C’est ce qui fait la différence entre la façon dont les navigateurs Web accèdent aux appareils connectés à Internet (via une chaîne alphanumérique appelée adresse IP) et la façon dont les humains le font (via un nom d’hôte plus mémorable).

Le service de noms Ethereum fonctionne de manière presque identique, sauf qu’il essaie également d’augmenter la résistance à la censure par le biais de la décentralisation – et il peut également servir d’adresse Ethereum. En d’autres termes, au lieu d’utiliser une longue chaîne alphanumérique d’adresse pour envoyer des fonds, vous pouvez simplement envoyer à l’adresse .eth qui fait partie de l’ENS.

La dernière tournure des événements, qui est l’intégration complète de l’espace de noms DNS dans ENS qui a récemment été mise en ligne sur le réseau principal Ethereum, signifie que cette fonctionnalité est allée au-delà des adresses .eth.

Désormais, les utilisateurs d’un nom de domaine DNS de deuxième niveau peuvent importer ce même nom dans ENS et bénéficier des mêmes fonctionnalités que celles généralement proposées par ENS. Un nom de domaine de deuxième niveau est celui qui n’a qu’un seul point (“example.com”). En d’autres termes, si vous possédez déjà example.com et que vous souhaitez recevoir des paiements en ether, il n’est plus nécessaire de vous inscrire à example.eth – vous pouvez simplement importer example.com dans ENS.

Cependant, il y aura toujours des différences importantes entre les noms .com et .eth, comme l’a expliqué le directeur des opérations de l’ENS, Brantly Millegan, dans un autre article de blog.

Par exemple, les noms .eth ont un coût adapté au temps d’enregistrement requis par le protocole ENS ; plus le nom que vous avez choisi est court, plus vous devez payer sur une base annuelle. Les noms DNS importés vers ENS n’ont aucun frais de protocole ENS, car ils paient déjà des frais distincts du côté DNS.

Il existe également quelques différences en matière de sécurité : ENS n’a aucun pouvoir d’administrateur pour retirer le nom .eth de quelqu’un, tandis que celui qui possède le nom sur DNS peut toujours revendiquer le nom correspondant sur ENS. En d’autres termes, la sécurité ultime d’un nom DNS sur ENS dépend de la sécurité du nom sur DNS.

L’équipe a également publié un guide étape par étape sur la façon d’importer votre nom DNS dans ENS, ce qui signifie que les utilisateurs qui souhaitent commencer peuvent le faire dès qu’ils le souhaitent.

Au moment de la rédaction (08h10 UTC), l’ETH s’échangeait à 3 127 USD, en hausse de 0,5% au cours des dernières 24 heures et en baisse de -0,5% sur 7 jours.

