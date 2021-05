L’intégration HomeKit se déploie maintenant sur les routeurs Eero 6 et Eero Pro 6

Eero étend la disponibilité de la prise en charge de HomeKit sur ses routeurs à l’Eero 6 et à l’Eero Pro 6. Grâce à la prise en charge de HomeKit, les utilisateurs de ces routeurs Eero ont désormais plus de contrôle sur la sécurité de leurs appareils domestiques intelligents et l’accès des appareils HomeKit à leur réseau.

Eero a confirmé que la prise en charge de HomeKit était désormais en cours de déploiement sur la série Eero 6 sur Twitter. La nouvelle fonctionnalité est fournie via une mise à jour du micrologiciel, accessible via la dernière version de l’application Eero pour iOS. La prise en charge de HomeKit est arrivée en premier sur les systèmes Eero et Eero Pro l’année dernière, et maintenant Eero étend la fonctionnalité à ses routeurs compatibles Wi-Fi 6.

Les avantages des routeurs compatibles HomeKit sont principalement liés à des fonctionnalités de sécurité supplémentaires, y compris la possibilité de couper le pare-feu des accessoires pour les empêcher d’accéder à l’ensemble de votre réseau. Apple le décrit comme la capacité «d’améliorer la sécurité en surveillant l’activité réseau de vos accessoires pour la maison et en évitant les connexions dangereuses».

Dans l’app Maison sur votre iPhone, iPad ou Mac, vous pouvez personnaliser le niveau de sécurité de connexion pour chaque accessoire HomeKit. L’option la plus sécurisée garantira que votre accessoire HomeKit ne pourra interagir avec HomeKit que via vos appareils Apple. Voici comment Apple explique les options:

Restreindre à la maison: Le plus sûr. Votre accessoire ne peut interagir avec HomeKit que via vos appareils Apple. L’accessoire ne se connecte pas à Internet ni à aucun appareil local, de sorte que les services tiers, tels que les mises à jour du micrologiciel, peuvent être bloqués.

Automatique: Sécurité par défaut. Votre accessoire peut communiquer avec HomeKit et les connexions recommandées par son fabricant.

Pas de réstriction: Le moins sûr. Ce paramètre contourne le routeur sécurisé et permet à votre accessoire d’interagir avec n’importe quel appareil de votre réseau ou service Internet.

En plus d’Eero, certains routeurs de Linksys prennent également en charge l’intégration HomeKit. Dans l’ensemble, cependant, l’adoption de l’intégration du routeur HomeKit a été limitée.

