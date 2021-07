L’intégration numérique est un nouvel investissement dans le secteur de la santé

La transformation numérique des soins de santé accélérera le cheminement de l’Inde vers des soins de santé universels et ouvrira de multiples opportunités économiques pour toutes les parties prenantes.

Par Jayanth Kolla,

La numérisation des soins de santé a le potentiel de révolutionner la façon dont l’Inde traite la prestation des soins de santé en aidant non seulement à la gestion préventive, mais en agissant comme un catalyseur dans l’ensemble du continuum de soins, du suivi des données à la prévention d’une épidémie en assurant une intervention médicale rapide.

L’innovation est le principal moteur de croissance de ce nouvel écosystème de santé numérique qui a un besoin urgent de l’attention de toutes les parties prenantes, y compris les gouvernements.

Les « modes de travail » numériques offrent des avantages significatifs, notamment des coûts de main-d’œuvre réduits et une productivité accrue. Certains des exemples de transformation numérique dans les soins de santé tels que la télémédecine, les dispositifs médicaux compatibles avec l’intelligence artificielle (IA) et les dossiers de santé électroniques blockchain remodèlent la façon dont nous interagissons avec les professionnels de la santé, en plus du partage de données entre les fournisseurs, des décisions concernant nos plans de traitement et la santé globale résultats.

Les nombreux aspects de l’intégration numérique dans le domaine de la santé

Les applications technologiques émergentes telles que les mégadonnées et les analyses avancées renforcent les systèmes de santé comme aucun autre. L’analyse prédictive peut jouer un rôle important dans une meilleure prise en charge des patients et garantir que le traitement ou les interventions chirurgicales sont effectués de la meilleure manière possible. De même, l’Internet des objets (IoT) et le cloud computing peuvent aider les médecins à suivre et à surveiller les signes vitaux d’un patient à tout moment. Les données générées aident les médecins à mieux traiter les patients en plus de permettre aux payeurs de soins de santé et à d’autres prestataires d’offrir des services de qualité supérieure et plus personnalisés en exploitant ces données.

Grâce à la technologie émergente, les patients bénéficient d’un traitement amélioré avec des outils de réalité virtuelle, des dispositifs médicaux portables, la télésanté et la technologie mobile 5G. Les médecins, quant à eux, peuvent rationaliser leurs flux de travail à l’aide de systèmes basés sur l’intelligence artificielle.

L’IA fait rapidement des percées dans les soins de santé et prend en charge un certain nombre de fonctions, des chirurgies robotiques à la rationalisation des flux de travail de routine dans les pratiques médicales à la gestion des patients et des ressources médicales. En outre, l’IA a un impact énorme dans le domaine de l’imagerie médicale car elle fournit de meilleures informations lors du diagnostic, améliorant ainsi la précision de la prédiction de la malignité des tumeurs. En outre, il a considérablement amélioré les puissances de calcul des techniques d’imagerie radio traditionnelles telles que l’IRM et les tomodensitogrammes, ce qui a permis d’améliorer la qualité des radiographies, ce qui à son tour conduit à un diagnostic plus rapide et amélioré.

L’IA offre de multiples avantages par rapport à la prise de décision clinique et à l’analyse traditionnelle : les algorithmes d’apprentissage peuvent devenir plus précis et plus précis lorsqu’ils interagissent avec les données d’entraînement. En outre, il permet des informations sans précédent sur les processus de soins, la variabilité des traitements, les résultats des patients et les diagnostics.

L’Internet des objets (IoT) est une autre grande invention dans le domaine des soins de santé numériques, car il facilite ainsi la surveillance à distance, libérant ainsi le potentiel de maintenir les patients en bonne santé et en sécurité tout en permettant aux médecins de prodiguer de meilleurs soins. La technologie a fait passer la satisfaction et l’engagement des patients à un niveau supérieur grâce à des interactions médecin-patient efficaces.

En outre, la surveillance à distance de la santé des patients contribue grandement à prévenir les réadmissions et à réduire la durée de séjour à l’hôpital, à réduire les coûts de santé et à améliorer les résultats des traitements.

La route à suivre

La transformation numérique des soins de santé accélérera le cheminement de l’Inde vers des soins de santé universels et ouvrira de multiples opportunités économiques pour toutes les parties prenantes. Cependant, pour que cela soit une réalité, tous les acteurs doivent se rassembler et faire des changements concertés afin d’en récolter les bénéfices.

La pandémie en cours a encore perpétué le rôle de la numérisation dans les soins de santé et alors que beaucoup aspirent à un retour aux jours pré-pandémiques dans le secteur de la santé, la «nouvelle normalité» est là pour rester avec la progression de la santé numérique (collecte de données) aux données les soins de santé (actions basées sur les données) devenant encore plus marqués dans les années à venir. De leur côté, les organisations de soins de santé doivent démontrer comment cela améliorera la qualité, l’accès et l’efficacité des services. La transformation numérique des soins de santé sera essentielle pour atteindre ces objectifs.

Les acteurs de la santé prospéreront ou périront en fonction de leur capacité à s’adapter à la nouvelle normalité, ce qui pourrait globalement amener l’Inde à dépasser sa courbe d’évolution des soins de santé.

(L’auteur est Chief Success Officer, DaytoDay Health India. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

