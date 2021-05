L’intégration RenVM permet à Fantom de fournir des transactions Bitcoin ultra-rapides avec les frais les plus bas possibles

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

La dernière mise à jour de RenVM inclut la prise en charge de la blockchain Fantom, apportant les actifs cryptographiques populaires BTC, BCH, DGB, DOGE, FIL, Zcash et LUNA à l’écosystème DeFi ultra-rapide et à faible coût de Fantom.

Les utilisateurs de Fantom bénéficient de temps d’attente de transaction considérablement réduits et de frais de transaction considérablement réduits. Mais malheureusement, les utilisateurs qui ont des actifs natifs sur les autres chaînes de blocs majeures n’ont pas cette capacité – jusqu’à présent. Alors que l’intégration RenVM de Fantom entre en jeu, les utilisateurs d’autres réseaux peuvent déposer leurs actifs directement dans Fantom à l’aide de RenBridge et profiter de l’écosystème de transactions plus rapide et moins coûteux de Fantom. Les utilisateurs pourront également déposer et retirer directement leurs actifs cryptographiques sur la blockchain Fantom sans passer par plusieurs échanges. Grâce à l’intégration de RenBridge, les passionnés de DeFi peuvent désormais ajouter et échanger la quasi-totalité de leurs actifs sur plusieurs chaînes de blocs vers Fantom et effectuer les opérations nécessaires sans avoir à compter sur un échange centralisé.

L’intégration prendra en charge BTC, ZEC, BCH et DOGE dès la sortie de la boîte. D’autres seront publiés prochainement au fur et à mesure que l’intégration se développera et se développera. Cela donnera aux utilisateurs encore plus de façons d’utiliser Fantom pour créer leur portefeuille de crypto-monnaie et le faire fonctionner pour eux. Plus important encore, ils verront leur portefeuille devenir plus rapide, plus agile et plus adaptable à l’évolution des situations et des conditions du marché.

Cela marque également une nouvelle étape de développement pour Fantom dans son ensemble. À mesure que de nouveaux partenariats et intégrations fleurissent, Fantom deviendra de plus en plus important dans le monde des crypto-monnaies. Au fur et à mesure que Fantom cultive plus de collaborations et gagne en compatibilité avec plus de types d’actifs, son utilité, son agilité et sa valeur globale ne feront qu’augmenter pour les porteurs de portefeuille.

Ressources natives REN qui seront désormais disponibles sur la blockchain Fantom

$ renBTC | Bitcoin (BTC) sur Fantom

$ renBCH | Bitcoin Cash (BCH) chez Fantom

$ renDGB | DigiByte (DGB) sur Fantom

$ renDOGE | Dogecoin (DOGE) sur Fantom

$ renFIL | Filecoin (FIL) sur Fantom

$ renLUNA | Terra (MOON) sur Fantom

$ renZEC | Zcash (ZEC) chez Fantom

Étapes pour les utilisateurs

Pour profiter de cette nouvelle intégration, les utilisateurs doivent ajouter le réseau Fantom à leur MetaMask à l’aide de ce tutoriel rapide. Ensuite, les utilisateurs pourront faire correspondre leurs différentes pièces et commencer à faire des mouvements.

Avec cette intégration encore à ses débuts, de nouveaux développements sont à venir. Attendez-vous à voir bientôt Curve Finance, BadgerDAO et Varen inclus.

Avoir hâte de



Alors que Fantom continue d’élargir sa boîte à outils, il s’agit de donner aux détenteurs de crypto la possibilité de prendre les meilleures décisions possibles pour leur portefeuille. C’est un tout nouveau développement à l’horizon, et ce n’est que le début. Gardez un œil sur les nouveaux actifs au fur et à mesure qu’ils deviennent compatibles avec la nouvelle intégration.

À propos de RenVM

RenVM est un protocole ouvert qui donne accès à la liquidité cross-blockchain pour toutes les applications décentralisées. Un réseau sécurisé permet aux utilisateurs d’échanger, de prêter et de déplacer leurs crypto-monnaies selon leurs besoins.

Pour plus d’informations, visitez le site Web de Ren Project ou reportez-vous à son aperçu spécifique de RenVM.

À propos de Fantom La Fondation Fantom s’engage à créer des registres distribués open source et décentralisés basés sur Dag. Chaque jour, ils créent des outils rapides, sécurisés et évolutifs adaptés à un large éventail d’industries qui permettent aux entreprises, aux organisations et aux particuliers de développer des applications sécurisées et décentralisées pour résoudre des problèmes du monde réel.